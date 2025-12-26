कानपुर में शराब के नशे में पत्नी ने कुल्हाड़ी से की पति की हत्या, शादी के बाद रोज होते थे झगड़े

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को शराब के नशे में आई पत्नी ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से बर्बरतापूर्ण हमला कर दिया, जिसमें पति की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान 45 वर्षीय रविशंकर सविता उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, जो टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था.

आरोपी पत्नी वीरांगना देवी ने वारदात के बाद इसे सड़क हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी सच्चाई उजागर कर दी. इस घटना की शुरुआत शाम करीब 8 बजे हुई जब वीरांगना अपनी बहन के घर (पनकी क्षेत्र) से शराब पीकर घर लौटी. पति पप्पू भी अपने काम से घर पहुंचा था, दोनों ने साथ बैठकर शराब पी, लेकिन देर रात किसी छोटी-मोटी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. गुस्से में आई वीरांगना ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और पप्पू पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. पत्नी ने 10 से 15 हमले किए, जिसमें सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं.

परिवार की सूचना पर बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची और उस समय पप्पू की सांसें चल रही थीं. पुलिस ने उन्हें पहले नजदीकी प्राइवेट अस्पताल और फिर हैलट अस्पताल ले जाया पहुंचाया. हालांकि गुरुवार तड़के इलाज के दौरान पप्पू ने दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि सिर पर 10 से अधिक गंभीर चोटें हैं, जो कुल्हाड़ी के साथ-साथ बेलन और सिलबट्टे जैसे अन्य भारी वस्तुओं से भी की गईं.

पप्पू की मां बिटोला देवी ने बताया कि उनके बेटे की शादी 2019 में बांदा जिले के तिंदवारी क्षेत्र की वीरांगना से हुई थी. दोनों का 4 साल का बेटा जय है. शादी के बाद से ही दोनों में रोजाना झगड़े होते थे, खासकर शराब को लेकर. कुछ साल पहले दंपति ने परिवार को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद मां और छोटे भाई अलग झोपड़ी में रहने लगे. मौत की सूचना मिलते ही वीरांगना अपने 4 साल के बेटे जय को लेकर फरार हो गई.

