उत्तराखंड: नैनीताल में चारा लेने जंगल जा रही महिला को उठा ले गया बाघ, शव बरामद

जनपद नैनीताल के धारी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत दीनी तल्ली के तोक धुरा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. गांव निवासी हेमा देवी (पत्नी गोपाल सिंह) को मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल जाते समय घर के पास से एक आदमखोर वन्यजीव ने उठा लिया. घटना के कुछ घंटों बाद महिला का शव जंगल से बरामद कर लिया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय हेमा देवी जब घर से कुछ दूरी पर चारा लेने जा रही थीं, तभी घात लगाए बैठे वन्यजीव जिसे ग्रामीण बाघ या तेंदुआ बता रहे हैं ने अचानक हमला कर दिया. महिला के देवर ने उसे भाभी को ले जाते हुए देखा और शोर मचाने के साथ पत्थर मारकर जानवर को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह हेमा देवी को जबड़े में दबाकर जंगल की ओर भाग गया.

इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने जंगल में खोजबीन शुरू की और वन विभाग को भी जानकारी दी. बाद में सर्च अभियान के दौरान महिला का क्षत-विक्षत शव जंगल से बरामद हुआ. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि महिला को बाघ या तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है, हालांकि वन विभाग की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से वन्यजीवों की सक्रियता बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए. नथुवाखान के वन क्षेत्राधिकारी विजय भट्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही वन कर्मियों की टीम मौके पर भेजी गई थी. शव को बरामद कर लिया गया है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है. साथ ही पिंजरा लगाने और आदमखोर की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है.