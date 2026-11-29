कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. प्राधिकरण की टीम चमनगंज क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित दो इमारतों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चला रही है. इस दौरान दोनों इमारतों की ऊपरी छतों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है. जोन-1 ए की प्रवर्तन टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया.

जानकारी के अनुसार, प्लॉट संख्या 105/196 पर नूरालम महफूज व अन्य द्वारा करीब 350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराया गया था. वहीं, भूखंड संख्या 88/110 पर गुड्डू मंसूरी, मो. शाहब खालिद व अन्य द्वारा लगभग 300 वर्गमीटर में अवैध निर्माण किया गया था. केडीए की टीम दोनों इमारतों की ऊपरी छतों को ध्वस्त कर रही है.

मानचित्र के विपरीत किए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई

यह कार्रवाई केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक और सचिव अभय कुमार पांडेय के निर्देश पर की जा रही है. प्रवर्तन (जोन-1ए) के प्रभारी अधिकारी अतुल राय के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद है. अभियान के दौरान चमनगंज थाना पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है. प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करना है.

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KDA ने एक दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण घरों को किया चिह्नित

KDA ने चमनगंज क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण घरों को चिह्नित कर आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है. वहीं लोगों से अपील की गई है कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी भवन या भूखंड को खरीदने से पहले स्वीकृत मानचित्र की जानकारी जरूर प्राप्त करें. साथ ही भवन निर्माण भी स्वीकृत मानचित्र के बाद ही कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह कि आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा जा सके.

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