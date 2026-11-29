साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से सियासी दल अपने कोर वोटरों को साधने के लिए हर पैंतरे अपना रहे हैं. घोषणापत्र से लेकर कैबिनट पद को लेकर बड़े-बड़े वादों का दौर शुरू हो गया है. इसके साथ ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमले भी शुरू हो गए हैं. इस बीच आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद तथा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के नए गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने एक बड़ा ऐलान किया है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यदि 2027 के चुनावों उनके गठबंधन की जीत होती है तो 2 उपमुख्यमंत्री बनाए जायेंगे. एक ओबीसी समाज से और एक मुस्लिम समुदाय से होगा. इसके साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना भी साधा.

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VIDEO | Delhi: Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) chief Chandrashekhar Azad says, "We have stated that there will be two Deputy Chief Ministers; one from the OBC community and one from the Muslim community. Given the large population of the OBCs, we want individuals from every caste within this group to emerge as leaders, raise their voices, and address their specific issues; therefore, to provide them with leadership opportunities, we will ensure they have ample chances to contest elections. We will also provide opportunities to women and farmers." #UPAssemblyElectionsWithPTI #UPElectionsWithPTI #UttarPradeshPolls2027 #UPAssemblyElections2027 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

आजाद ने किया हर जाति को नेतृत्व का वादा

चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत अपने गठबंधन के मुख्य एजेंडे पर कहा, "हमने कहा है कि दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक OBC समाज से होगा और एक मुस्लिम समुदाय से. OBC की बड़ी आबादी को देखते हुए, हम चाहते हैं कि इस समूह की हर जाति से नेता उभरें, अपनी आवाज उठाएं और अपने खास मुद्दों को रखें. इसलिए, उन्हें नेतृत्व का मौका देने के लिए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ने के भरपूर अवसर मिलें. हम महिलाओं और किसानों को भी मौके देंगे. "



हालांकि, चुनावों के लिए किसी भी प्रत्याशी बनाने को लेकर किसी भी नतीजे पर न पहुंचने की बात कही है. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी जीतने के लिए उतारे जायेंगे. कुछ जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे. चुनावों में देखिएगा मुकाबला सामाजिक परिवर्तन मोर्चा और बीजेपी के बीच ही रहेगा.

सपा और कांग्रेस पर निशाना

सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वो आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं. उन्होंने कहा, "पहले यह तो देख लें कि उनके मौजूदा गठबंधन का क्या होता है. जनता देख रही है कि वे एक-दूसरे के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं और हर एक सीट के लिए आपस में लड़ रहे हैं. वे भी हिस्सा चाहते हैं और बाकी लोग भी हिस्सा चाहते हैं, लेकिन जब आप आपस में ही लड़ने में व्यस्त हों, तो यह साफ हो जाता है कि आपका किसी और को हिस्सा देने का कोई इरादा नहीं है.

DEO | Delhi: On Samajwadi Party-Congress Alliance for UP legislative assembly elections 2027, Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) chief Chandrashekhar Azad says, "First, let’s see what happens with their ongoing alliance. The public is watching how they are badmouthing each other and fighting over every single seat. They want a share and others want a share too but when you are busy fighting among yourselves, it becomes clear that you have no intention of giving anyone else a share." #UPAssemblyElectionsWithPTI #UPElectionsWithPTI #UttarPradeshPolls2027 #UPAssemblyElections2027 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

विपक्षी दलों के साथ जाने की कितनी संभावना?

विपक्षी दलों के साथ जाने की संभावनाओं से भी उन्होंने इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा, "NDA के साथ गठबंधन मुमकिन नहीं है, और विपक्ष के लोग हमें चाहते नहीं हैं. हमने कोशिश जरूर की थी; इतनी बड़ी रैली के बाद भी हमने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमें साथ आकर मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें BJP को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि 2017 से 2022 में तो हरा नहीं पाये. मुझे लगता है कि सिर्फ 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ही मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम है."बता दें कि संविधान दिवस पर लखनऊ में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है और यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है.

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