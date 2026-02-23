कानपुर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, 50 लाख का एक्सपायर खजूर और मिलावटी खोया-सुपारी बरामद

उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी खोया, सुपारी और एक्सपायर खजूर बरामद किए हैं. अकेले खजूर की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी मात्रा 10 हजार किलो से अधिक है. इन्हें होली और रमजान में बाजार एम खपाने की तैयारी थी. टीम ने सैंपल भर जांच को भेजे और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अधिकारियों ने बताया कि मिलावटखोरों और नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. उधर शहर में खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है. माना जा रहा है कि यह गोरखधंधा लम्बे समय से चल रहा था. वो तो समय रहते कार्रवाई हो गयी, वरना लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ जारी रहता.

2022-23 में एक्सपायर हो चुके हैं खजूर

फजलगंज स्थित रजनीश ट्रेडर्स पर छापेमारी के दौरान टीम को साल 2022-23 में एक्सपायर हो चुके खजूर मिले, जिन पर नए स्टीकर लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी थी. टीम ने कुल 9 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. इसके अलावा फजलगंज से 675 किलो खोया और मछरिया नौबस्ता से करीब दो लाख से ज्यादा कीमत की कटी सुपारी भी बरामद कर नष्ट कराई गई.

जारी रहेगा अभियान-होगी सख्त कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक होली तक मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. इसके साथ ही सैंपल रिपोर्ट मिलने के बाद सख्त कार्रवाई होगी. विभाग को यह सूचना कई दिनों से मिल रही थी कि शहर में बड़े पैमाने पर एक्सपायर डेट के खजूर नए पैकेट में बंद आकर बेचे जा रहे हैं. विभाग के मुताबिक इससे लोगों की सेहत भी बिगड़ सकती है.

उधर इस खुलासे के बाद शहर वासियों ने हैरानी जताई है कि इतने बड़े पैमाने पर यह गोरखधन्धा बिना किसी संरक्षण के नहीं चल सकता. लिहाजा पूरे सिंडिकेट पर कार्रवाई होनी चाहिए.