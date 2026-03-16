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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM धामी ने 63 सफाई निरीक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास

CM धामी ने 63 सफाई निरीक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का शिलान्यास

Dehradun News In Hindi: नियुक्ति पत्र के साथ ही इस दौरान CM पुष्कर सिंह धामी ने करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का वर्चुअल शिलान्यास भी किया.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 16 Mar 2026 04:56 PM (IST)
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास विभाग के तहत चयनित 63 सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस दौरान उन्होंने करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शहरी विकास निदेशालय के नए भवन का वर्चुअल शिलान्यास भी किया और कूड़ा निस्तारण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और पिछले चार वर्षों में लगभग 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है. उन्होंने नव नियुक्त सफाई निरीक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके जीवन में आज से एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है और उन्हें पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.

कुल 108 स्थानीय निकाय कार्य कर रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल 63 स्थानीय नगर निकाय थे, जबकि आज उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 46 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायत सहित कुल 108 स्थानीय निकाय कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शहर अब विकास और आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं और उन्हें स्वच्छ, सुव्यवस्थित तथा आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इस दिशा में नगर निकायों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कूड़ा प्रबंधन से लेकर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तक की जिम्मेदारी इन्हीं संस्थाओं पर होती है.

लगातार जारी हैं नियुक्तियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय शहरों के समग्र विकास की मजबूत आधारशिला हैं और सफाई निरीक्षक इस व्यवस्था की नींव के पत्थर हैं. उन्होंने बताया कि पिछले लगभग पांच वर्षों में शहरी निकायों में 63 अधिशासी अधिकारियों, 22 कर एवं राजस्व निरीक्षकों तथा 32 अवर अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. अब 63 सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति से नगर निकायों की कार्यक्षमता और मजबूत होगी.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आस्था, आध्यात्म और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं. अगले महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और वर्ष 2027 में कुंभ मेले का आयोजन भी होना है. ऐसे अवसरों पर शहरों और तीर्थ स्थलों की स्वच्छता और व्यवस्थाओं को बनाए रखना बेहद जरूरी होता है.

शहरी क्षेत्र में सुविधाएं मजबूत हुईं

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है. इसके साथ ही कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं, शहरों में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है और 11 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं.

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Published at : 16 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Appointment Letter UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
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