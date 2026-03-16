महोबा में तेज रफ्तार रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकराई, तीन महिलाओं समेत 9 यात्री घायल

महोबा में तेज रफ्तार का खौफनाक असर उस समय देखने को मिला जब हमीरपुर डिपो की एक रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कई लोग घायल हो गए. इस हादसे में तीन महिलाओं समेत कुल 9 यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस चालक को चलते समय झपकी आ गई, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे ट्रक से जा भिड़ी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकराई बस

जानकारी के अनुसार, महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर-सागर हाईवे पर खनिज बैरियर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां कानपुर से महोबा आ रही हमीरपुर डिपो की रोडवेज बस संख्या UP78 KT 2575 अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे के वक्त बस में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग समेत दर्जनों यात्री सवार थे.

ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ हादसा

घायल यात्रियों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और चालक को अचानक झपकी आ जाने के कारण वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. घटना की सूचना मिलते ही कबरई थाना प्रभारी सत्यवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस और पुलिस वाहन की मदद से सभी 9 घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में भर्ती कराया. घायलों में महोबा की नाजरा खातून, मवई के जयकरण, मौदहा के जयराम, रतवा की शंकु, कानपुर की जशोदा, हृदयांश, खजुराहो के अच्छेलाल, सिद्धार्थ और 75 वर्षीय बुजुर्ग लल्लीराम शामिल हैं. घायल यात्री जयकरण ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिससे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई.

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गंभीर रूप से दो घायलों को जिला अस्पताल में किया रेफर

डॉक्टरों ने सिद्धार्थ और लल्लीराम की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया वहीं आरोपी बस चालक के भी हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

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