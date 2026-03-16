कारगी ग्रांट इलाके में पुलिस ने पकड़ा अवैध बूचड़खाना, छापे में 15 किलो गोमांस और औजार भी बरामद

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कारगी ग्रांट इलाके में रविवार (15 मार्च) शाम एक चौंकाने वाला मामला उस वक्त सामने आया है. जब पटेलनगर थाने की पुलिस टीम ने बड़ी मस्जिद के पास वाली एक संकरी गली में बने खंडहरनुमा मकान में छापा मारकर करीब 15 किलोग्राम कटा हुआ गोमांस और 30 किलोग्राम पशु के आंतरिक अवशेष बरामद किए. मौके से दो धारदार छुरियां और एक चापड़ भी जब्त किया गया, हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए.

कारगी ग्रांट में बड़ी मस्जिद के पास काटी गई गाय

रविवार दोपहर करीब 1 बजकर 32 मिनट पर उप निरीक्षक बलदीप सिंह अपनी टीम के साथ कारगी चौक की ओर निकले थे. वहां चीता के कर्मीगण कांस्टेबल शिवराज सिंह और कांस्टेबल अनोज सिंह राणा पहले से ही क्षेत्र की गश्त पर तैनात थे. जैसे ही पुलिस टीम विजिलेंस कार्यालय के पास बनी पानी की टंकी के नजदीक पहुंची, मुखबिर खास ने आकर बताया कि कारगी ग्रांट में बड़ी मस्जिद के पास वाली गली में एक खंडहरनुमा मकान है. उसमें आगे एक चिकन शॉप है और दुकान के पिछले हिस्से में कुछ बंद कमरे हैं, जहां गाय काटी गई है और मांस अभी भी वहीं पड़ा है. मुखबिर ने साफ कहा कि अगर जल्दी कदम उठाया जाए तो मांस पकड़ा जा सकता है.

तत्काल जुटी टीम, कमरों में मिला मांस, औजार और अवशेष

सूचना को गंभीरता से लेते हुए उप निरीक्षक बलदीप सिंह ने फौरन प्रभारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रमोद शाह को फोन पर जानकारी दी. साथ ही पशु चिकित्सक डॉ. विजय प्रताप सिंह को कॉल कर मौके पर बुलाया गया. वहीं क्षेत्र में तैनात चीता के कर्मी कांस्टेबल विपिन कुमार को भी तत्काल मौके पर बुलाया गया. जिसके कुछ देर में थाना हाजा से वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद शाह सरकारी वाहन के साथ पहुंच गए.

पूरी टीम मुखबिर द्वारा बताए गए मकान में पहुंची और अंदर जाकर देखा तो एक प्लास्टिक के क्रेट में करीब 15 किलोग्राम कटा हुआ मांस रखा था. तो एक प्लास्टिक के ड्रम में करीब 30 किलोग्राम पशु के पेट के आंतरिक अवशेष पड़े मिले. ड्रम के पास ही दो छुरियां और एक चापड़ भी बरामद हुआ. कमरे से सटी एक प्लास्टिक से कवर की गई चारदीवारी के अंदर मांस की एक दुकान थी जिस पर कुछ कटे हुए चिकन के टुकड़े भी पड़े थे.

मौके पर मौजूद पशु चिकित्सक डॉ. विजय प्रताप सिंह ने बरामद मांस को देखकर अपने अनुभव के आधार पर इसे गोवंश का मांस घोषित किया. नमूना परीक्षण के लिए मांस में से दो प्लास्टिक के डिब्बों में नमूने लेकर सुरक्षित सील सर्वे कर नमूना मोहर तैयार की गई, जिन्हें पशु चिकित्सक द्वारा जांच के लिए भेजा गया. शेष मांस और पशु अवशेष को नष्टीकरण के लिए चीता के कर्मियों की सुपुर्दगी में दिया गया.

पुलिस के पहुंचने से पहले तीनों आरोपी फरार

आसपास के लोगों से मकान के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि यह दुकान और खंडहरनुमा कमरे उवेश, हाजी मतलूब और मबरूर के हैं. पुलिस के पहुंचने से पहले ही, , तीनों आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. घटनास्थल पर उपयोग में लाई गई दो छुरियां एक बालिश्त आठ अंगुल और एक बालिश्त छह अंगुल तथा एक चापड़ जिसके फल की चौड़ाई छह अंगुल और लंबाई एक बालिश्त छह अंगुल सील सर्वे मय नमूना मोहर करके थाने ले जाया गया.

पूरी कार्रवाई के दौरान एक और बात सामने आई जो व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है. मौके पर मौजूद आम लोगों से जब गवाही के लिए कहा गया तो किसी ने भी तैयारी नहीं दिखाई. कोर्ट-कचहरी का वास्ता देकर सब बिना नाम-पता बताए चले गए.

धारा 3/5/11 के अंतर्गत तीनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज

थाना पटेल नगर में उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा 3/5/11 के अंतर्गत तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच उप निरीक्षक विजय प्रताप सिंह को सौंपी गई है. थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रमोद शाह के हस्ताक्षर से रिपोर्ट दर्ज की गई. फिलहाल तीनों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है.