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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकन्नौज में बिस्किट देकर छात्रों से कराया प्रदर्शन! BSA पहुंचे तो पलटा मामला

कन्नौज में बिस्किट देकर छात्रों से कराया प्रदर्शन! BSA पहुंचे तो पलटा मामला

Kannauj School Protest: कन्नौज के पीएम श्री स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ हैं. जांच के लिए पहुंचे बीएसए ने जब बच्चों से बात की तो पता चला कि उन्हें बिस्किट का लालच दिया था.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 21 Aug 2026 11:31 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने विद्यालय परिसर में हंगामा शुरू कर दिया. छात्रों ने स्कूल में शिक्षा व्यवस्था और प्रधानाचार्य के विरोध में जमकर नारेबाजी की. इस घटना की सूचना मिलते हैं शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया. आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो पूरा मामला ही पलट गया. 

खबर के मुताबिक कन्नौज के पीएमश्री स्कूल में अचानक छात्रों ने प्रिंसिपल के व्यवहार और कंप्यूटर की शिक्षा को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया. मामला बढ़ने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सक्रिय हो गए और बीएसए संदीप कुमार मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद उन्होंने बच्चों से बात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. लेकिन इसमें जो खुलासा हुआ उसे सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए.  

बिस्किट का लालच देकर कराया प्रदर्शन

जांच के दौरान इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया. आरोप है कि कुछ बच्चों को बिस्किट देकर बहला-फुसलाकर विरोध के लिए तैयार किया गया था. बच्चों से बातचीत में भी ये बातें सामने आने का दावा किया गया है. बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने बिस्किट का लालच देकर बच्चों को प्रदर्शन के लिए उकसाया था. 

बीएसए संदीप कुमार ने जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों से बात की तो पूरा मामला खुल गया. अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया पूरा घटनाक्रम किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचा गया प्रतीत हो रहा है. हालांकि, वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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छात्रों से बातचीत में पलटा मामला

जानकारी के मुताबिक स्कूल में प्रधानाचार्य और एक शिक्षक के बीच मनमुटाव की भी बातें सामने आई हैं. छात्रों के बयानों के बाद अब यह मामला सिर्फ प्रधानाचार्य के व्यवहार या कंप्यूटर की पढ़ाई की समस्या तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इन बच्चों को प्रदर्शन के लिए उकसाने वाला शख्स कौन था और किसने उन्हें लालच देकर प्रदर्शन कराया इस पर भी टिक गया है. 

फिलहाल बीएसए के हस्तक्षेप के बाद स्कूल में स्थिति सामान्य है. शिक्षा विभाग पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होगी. वहीं बच्चों को बिस्किट बांटने का भी एक वीडियो सामने आया है. जिसके बाद इस मामले की जाँच की जा रही है.  

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Published at : 21 Aug 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Kannauj News School Protest
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