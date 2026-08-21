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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP के इन जिलों में सरकारी स्कूल में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन, कोई वीडियो नहीं बनाएगा

UP के इन जिलों में सरकारी स्कूल में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन, कोई वीडियो नहीं बनाएगा

Ayodhya News: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परिषदीय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Aug 2026 09:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अयोध्या और बलिया जैसे जिलों के सरकारी स्कूलों में अब यूट्यूबर्स और फोटो/वीडियो बनाने वाले लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. जिले के परिषदीय विद्यालयों में अब बिना अनुमति बाहरी लोगों की एंट्री नहीं हो सकेगी. अयोध्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चंद्र ने 19 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर सभी परिषदीय विद्यालयों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

आदेश के मुताबिक, कुछ बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर और सोशल मीडिया से जुड़े लोग विद्यालयों में प्रवेश कर शिक्षक और विद्यालय स्टाफ की फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे थे. विभाग का कहना है कि इससे विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित होने के साथ शिक्षक पद की गरिमा और विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

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CJP के कैंपेन के बीच शिक्षा अधिकारी का फैसला

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परिषदीय विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही बिना अनुमति फोटो या वीडियोग्राफी करने पर भी रोक रहेगी. बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो कैंपेन के बीच बीएसए का यह आदेश चर्चा का विषय बन गया है.

तत्काल प्रभाव से लागू है आदेश

विद्यालयों की निगरानी के लिए विभाग की ओर से पहले से अधिकारी नामित किए गए हैं, जो समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण और अनुश्रवण करते हैं. आदेश में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 09:50 AM (IST)
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Government Schools UP NEWS Ballia News Ayodhya NEWS
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