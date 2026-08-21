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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडखिलौने वाली बंदूक से हिस्ट्रीशीटर ने की थी लूट, ऐसे हुआ खुलासा

खिलौने वाली बंदूक से हिस्ट्रीशीटर ने की थी लूट, ऐसे हुआ खुलासा

Greater Noida News: सूरजपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को एक जनसेवा केंद्र में हुई 80 हजार रुपये की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने लूट में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 21 Aug 2026 11:11 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त को एक जनसेवा केंद्र में हुई 80 हजार रुपये की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. नकाबपोश बदमाशों ने जिस हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया था, वह कोई असली बंदूक नहीं बल्कि एक 'लाइटर पिस्टल' थी. सूरजपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से मुख्य आरोपी ओमकार को धर दबोचा है, जिसके पास से लूटी गई नकदी, घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक और नकली पिस्टल बरामद हुई है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 13 अगस्त 2026 की दोपहर की है. ग्राम मलकपुर स्थित 'ओम शान्ति जनसेवा केन्द्र' पर दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश पहुंचे. उस वक्त दुकान पर संचालक की जगह उसका नौकर मौजूद था. बदमाशों ने पिस्टल तानकर नौकर को डराया-धमकाया और गल्ले में रखे 80 हजार रुपये लूटकर पुस्ता होते हुए जंगलों के रास्ते फरार हो गए.

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लूट के रुपये और बाइक बरामद

वहीं,  संचालक की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 309(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. सूरजपुर पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से मुख्य आरोपी ओमकार पुत्र बिजेन्द्र को आईटीबीपी के सामने सर्विस रोड से गिरफ्तार कर लूटे हुए 80 हजार रुपये से 46,250 नकद, वारदात में प्रयुक्त लाइटरनुमा पिस्टल और स्प्लेंडर बाइक बरामद की है, साथ ही फरार आरोपी मोनू तलाश की जा रही है.

पहचान छिपाने के लिए बदला हुलिया

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ओमकार वारदात से पहले किसी काम के सिलसिले में जनसेवा केंद्र गया था. वहाँ उसने केंद्र संचालक को गल्ले में भारी रकम रखते देख लिया था. इसके बाद उसने अपने साथी मोनू के साथ मिलकर लूट की फुलप्रूफ योजना बनाई. पहचान छिपाने के लिए दोनों ने हेलमेट लगाया और पहनी हुई शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहन ली, ताकि वारदात के बाद हुलिया बदला जा सके. 

लूट के बाद बदमाशों ने आपस में बांटें पैसे

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि लूट के बाद ओमकार ने 60 हजार और मोनू ने 20 हजार रुपये आपस में बांटे थे. गिरफ्तार आरोपी ओमकार कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि शातिर अपराधी है. उस पर दादरी, दनकौर, सेक्टर-20 और सूरजपुर थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के 7 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 21 Aug 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS UP Police
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