'देश तोड़ना चाहती है BJP', वंदे मातरम को लेकर छिड़े विवाद पर बोले सपा सांसद

कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पहले दो पद ही गाने का ऐलान किया है, जिसके बाद इसे लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. बीजेपी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई हैं. इस पूरे विवाद पर अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान सामने आया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश का बांटना चाहती है.

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने वंदे मातरम विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि "ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, इन्हें न तो हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलनों की जानकारी है और न ही राष्ट्रगीत के बारे में इन्हें पता है. देश का संविधान जब बना था, उसमें ये स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय गीत को दो छंदों को स्वीकार किया गया.

गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ा और इस बात का भी ख़्याल रखा कि किसी के जज़्बात के साथ खिलवाड़ न हो. ये देश को बांटने की साज़िश है. कुल मिलाकर समाज को तोड़ने के अलावा इनका कोई मक़सद नहीं है. हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलनों से इनका कोई रिश्ता नहीं रहा. अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे. ये देश के गद्दार है, इनका देश को बांटने की साज़िश है और कुछ नहीं. "

यूपी में बनेगी सपा की सरकार

2027 के चुनाव को लेकर सपा सांसद ने दावा किया कि आगामी चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि सपा के चुनाव में भूख, लाचारी, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे होंगे, जिन्हें उठाया जाएगा और अखिलेश यादव ही यूपी के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे.

जेन अल्फा के स्कूलों की व्यवस्थाओं को प्रदर्शनों के बाद सरकारी स्कूलों की वीडियोग्राफी पर बैन लगाया गया है, जिस पर सपा सांसद ने पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के आक्रोश से डर कर ऐसी 'ओछी हरकतें' कर रही है.

महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर साधा निशाना

सपा सांसद ने इस दौरान महाराष्ट्र में कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने पर भी निशाना साधा और इस फैसले को पागलपन से भरा फैसला बताया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नॉन-मराठी ऑटो चालकों पर पाबंदी लगाने का फैसला देश की एकता के खिलाफ है. मुंबई को बनाने में पूरे देश का योगदान है.

बता दें कि इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकते हैं.

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