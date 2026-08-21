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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmethi News: देवर ने की भाभी की गला रेतकर हत्या, लाश से लिपट कर रोती रही मासूम

Amethi News: देवर ने की भाभी की गला रेतकर हत्या, लाश से लिपट कर रोती रही मासूम

Amethi News In Hindi: अमेठी में मामूली कहासुनी के बाद देवर ने अपनी भाभी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी देवर सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 21 Aug 2026 11:25 AM (IST)
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अमेठी जनपद अंतर्गत जामो थाना क्षेत्र के पूरे चितई मजरे पूरे दीवान में बृहस्पतिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. घर में मौजूद 26 वर्षीय पूनम की उसके देवर ने कथित तौर पर चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. आरोप है कि हमलावर ने पहचान मिटाने के इरादे से उसके चेहरे पर भी कई वार किए हैं. वारदात के दौरान पूनम की मासूम बेटी वैष्णवी चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन हमलावर नहीं रुका. मां की खून से लथपथ लाश देखकर बच्ची उससे लिपटकर फूट-फूटकर रोती रही.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के समय पूनम घर में अपनी बेटी के साथ थी. किसी बात को लेकर देवर-भाभी के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद देवर ने पूनम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गले और चेहरे पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग निकला. घटना के समय पूनम के ससुर पारसनाथ खेत में काम करने गए थे. वापस लौटने पर उन्होंने पूनम को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की.

मायके वालों ने लगाया प्रताड़ना के बाद हत्या का आरोप

भगीरथ का पुरवा भवानीगढ़ निवासी पूनम के पिता झाम सिंह ने ससुरालीजनों पर बेटी को प्रताड़ित करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है. मां सावित्री देवी ने भी बेटी की हत्या किए जाने की बात कही. पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आरोपी देवर सहित एक अन्य आरोपी गिरफ्तार

आरोपी देवर समेत एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. ससुर पारसनाथ ने बताया कि उनका बड़ा बेटा शिवा शहर में ट्रक चलाता है और करीब तीन महीने से घर नहीं आया है. पूनम तीन दिन पहले ही मायके से देवर के साथ ससुराल आई थी.

घर के पीछे चाकू और गड़ासा मिलने से उठे सवाल

पूनम की मां सावित्री देवी ने बताया कि घटना के बाद बेटी का मोबाइल भी नहीं मिला. घर के पीछे चाकू और गड़ासा मिलने की बात भी सामने आई है. उन्होंने घटनास्थल पर खून नहीं मिलने का दावा किया. इन परिस्थितियों को लेकर मायके वालों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस अधिकारी बोले

जामो थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. एएसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी सहित एक अन्य व्यक्ति हिरासत में है. अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

आंखों के सामने मां की हत्या, चीखती रही वैष्णवी

मासूम वैष्णवी के लिए बृहस्पतिवार का दिन जिंदगी भर का दर्द बन गया. उसकी आंखों के सामने मां पूनम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए. मां को बचाने के लिए बच्ची चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन हमलावर नहीं रुका. पूनम की मौत के बाद वैष्णवी उसकी लाश से लिपटकर फूट-फूटकर रोती रही. मां को जगाने की कोशिश करती बच्ची की चीखों से पूरा माहौल गमगीन हो गया. इस घटना ने ग्रामीणों को भी झकझोर दिया है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 21 Aug 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS UP Police
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