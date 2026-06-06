गाजीपुर: शादी के 37वें दिन कमलेश एनकाउंटर में ढेर, पत्नी बोली- एनकाउंटर फर्जी, हमें इंसाफ चाहिए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शादी के 37 दिन बाद हुआ एनकाउंटर, अन्य आरोपी अभी फरार.

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इनामी बदमाश कमलेश बिंद एनकाउंटर में मारा जा चुका है. उसका एनकाउंटर अब केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भावनात्मक बहस, गंभीर आरोपों और कई सवालों का केंद्र बन गया है. कमलेश बिंद की शादी महज 37 दिन पहले हुई थी और अब उसकी मौत ने परिवार की पीड़ा को बढ़ा दिया है.

आज उसकी पत्नी अपने हाथों की मेहंदी दिखाकर इंसाफ की मांग कर रही है. पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने कमलेश को पहले हिरासत में लेकर पीटा और फिर जंगल में ले जाकर एनकाउंटर कर दिया. वहीं, पुलिस का दावा है कि कमलेश मुठभेड़ में मारा गया और वह विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी था.

गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम

कब हुआ था कमलेश का एनकाउंटर?

दरअसल गाजीपुर में बुधवार (3 जून) रात को हुए पुलिस एनकाउंटर ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है. होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड का आरोपी और एक लाख का इनामी कमलेश बिंद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठने लगे हैं. एनकाउंटर में मारा गए कमलेश बिंद की शादी को अभी महज 37 ही हुए थे. जानकारी के मुताबिक, 19 अप्रैल को तिलक और 27 अप्रैल को बिहार के मोहनिया में धूमधाम से शादी हुई थी. दुल्हन मनीषा अभी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, लेकिन शादी के एक महीने बाद ही उसके सिर से सुहाग का साया उठ गया है.

कमलेश की पत्नी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

मनीषा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "मेरे पति निर्दोष थे. पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर ले गई थी. मेरे सामने थाने में मारा, फिर जंगल ले जाकर गोली मार दी. मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी." रोते-बिलखते मनीषा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि 30 मई को पुलिस ने उसे और उसकी जेठानी को थाने में बैठाकर रखा था. इस दौरान उसकी आंखों के सामने कमलेश के साथ मारपीट की गई.

हालांकि, पुलिस का दावा बिल्कुल अलग है. पुलिस के मुताबिक कमलेश बिंद होटल कारोबारी विनीत राय हत्याकांड में वांछित था. उस पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था और मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में वह मारा गया.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 29 मई की रात गाजीपुर में होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडेय समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था. कमलेश बिंद भी उन्हीं आरोपियों में शामिल था. फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद गांव में मातम पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.