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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमित शाह का जिक्र, 'माफी मांगो' नारे के बीच राहुल के बचाव में आए अखिलेश यादव

अमित शाह का जिक्र, 'माफी मांगो' नारे के बीच राहुल के बचाव में आए अखिलेश यादव

एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सदन में बवाल मच गया. फिर सपा चीफ अखिलेश यादव LoP के बचाव में आए.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 29 Jul 2026 01:57 PM (IST)
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस के एक्शन पर टिप्पणी की. इस दौरान उनके एक बयान से नाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए. इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता का बचाव किया.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने अगर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि किसके आदेश पर बच्चों पर अत्याचार किया. इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि अगर जांच की मांग करें तो मानते हैं. अखिलेश आप जो बात कह रहे हैं वो अलग है. राहुल ने जो कहा वो गलत है. राहुल गांधी माफी मांगें.

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राहुल ने क्या कहा था?

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 'भारत के कथित गृहमंत्री को हिम्मत नहीं है कि यहां आएं और बैठें. मैंने उनकी कारकेड देखी, उसमें 30 गाड़ियां थीं. वे बुरी तरह हिले हुए थे. गृहमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए आज यहां नहीं हैं. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका और कहा कि आज गृह मंत्रालय पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसके संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं और यही व्यवस्था है.

इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बच्चों पर पैलेट चलाए गए और आदेश दिया गया कि बच्चों को शॉक दिया जाए. राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने यह बयान किस आधार पर दिया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नारेबाजी शुरू हो गई.

Published at : 29 Jul 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Congress Rahul Gandhi UP News Up Politics AMIT SHAH
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