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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: मुख्यमंत्री योगी का 'जनता दर्शन' कार्यक्रम: हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता- सीएम

UP News: मुख्यमंत्री योगी का 'जनता दर्शन' कार्यक्रम: हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता- सीएम

Gorakhpur News: गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आनुष्ठानिक कार्यक्रम. सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 29 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की. उन्होंने लोगो की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाए.

बुधवार 29 जुलाई को सुबह गुरु पूर्णिमा पूजन के बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की. इस अवसर पर मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना.

हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता-सीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा. साथ ही लोगों के प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए.

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सीएम योगी ने आनुष्ठानिक कार्यक्रम में जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा. 

बता दें इतना ही नहीं उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि संबंधित मरीज के इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया को पूर्ण कर इसे जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि इस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जनता दर्शन के दौरान कुछ महिलाओं संग पहुंचे उनके बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार-दुलार और आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट दिया.

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Published at : 29 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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