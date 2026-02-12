गाजीपुर में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे–124डी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक युवक की जान ले ली. मंगलवार को 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से 30 वर्षीय रविंद्र पासवान की मौत हो गई. प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज करा दी है.

दरअसल मामला दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद स्थित शहीद वीर अब्दुल हमीद चौक के पास का है. यहां एनएच–124डी पर अंडरपास निर्माण के लिए करीब 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था. हैरानी की बात ये है कि मौके पर न तो बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड और न ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था.

बाइक का संतुलन बिगड़ने पर हुआ हादसा

बताया कि मंगलवार देर शाम जलालाबाद निवासी 30 वर्षीय रविंद्र पासवान बाइक से गुजर रहे थे. सामने से आ रहे वाहन को बचाने की कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे गड्ढे में जा गिरे. हादसा इतना भयावह था कि उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से रविंद्र को गड्ढे से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से मऊ जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

विदेश से कमाकर लौटा था रविंद्र

बताया गया कि रविंद्र पांच भाइयों में तीसरे नंबर पर थे. तीन साल पहले उनकी शादी हुई थी और महज दो महीने पहले ही वह सऊदी अरब से कमाकर घर लौटे थे. परिवार में मातम पसरा है. वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर से निर्माण कंपनी की लापरवाही को उजागर किया है और किसी घर की खुशियां छीन ली.

संबंधित फर्म के खिलाफ केस दर्ज

एडीएम आयुष चौधरी ने बताया कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण यह दुर्घटना हुई. दुल्लहपुर थाने में संबंधित फर्म के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही परियोजना से जुड़े अभियंताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए NHAI को रिपोर्ट भेजी गई है. मृतक के परिजनों को शासन द्वारा अनुमन्य सभी लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.