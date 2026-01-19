प्रेमिका की लाश, नीला बक्सा और... ऐसे पकड़ा गया झांसी हत्याकांड का आरोपी

उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेमिका की हत्या कर शव को बक्से में रखकर जलाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. दो पत्नियों के रहते तीसरी महिला को पत्नी के रूप में रखने वाले रंगीन मिजाज रिटायर्ड रेलकर्मी के पुलिस गिरफ्त की में आने के बाद पूरे मामले से पर्दा उठ गया.

खुलासे में अहम बात सामने आई कि महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या के बाद आरोपी कई दिन तक लाश को छिपाए रहा. करीब एक सप्ताह बाद बेटे से नीला बक्सा और लकड़ियां मंगवाकर शव को बक्से में जला दिया. पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी और उसकी पत्नी व बेटे को जेल भेज दिया है.

मामले पर एसएसपी ने दी यह जानकारी

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि शनिवार (17 जनवरी) की रात टैक्सी ड्राइवर की सूचना पर पुलिस ने कोतवाली इलाके स्थित घर से नीले रंग के बक्से को बरामद किया था, जिसमें कुछ हड्डियां और शव के टुकड़े बरामद किए गए.

मौके पर मौजूद रिटायर्ड रेलकर्मी की पत्नी गीता और बेटे नितिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पत्नी गीता ने बताया कि उसके पति रामसिंह रेलवे से रिटायर्ड हैं, वह उनकी दूसरी पत्नी है. रामसिंह सीपरी बाजार के ब्रह्मनगर में किराए के मकान में प्रीति नाम की महिला को तीसरी पत्नी के रूप में रखे थे.

पैसों की मांग करती थी महिला

महिला लगातार रुपयों की मांग करती थी और किसी अन्य पुरुष के भी संपर्क में थी. एक दिन दोनों ने इस किराए के मकान में शराब पी और दूसरे व्यक्ति से संबंध होने को लेकर झगड़ा हो गया. विवाद में 8 जनवरी को उसके पति ने सिर पर कुल्हाड़ी मारकर प्रीति की हत्या कर दी और शव को घर में ही छिपा दिया.

इसके बाद उसने शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई और बेटे से एक बड़ा बक्सा मंगाया. बक्से में शव रखकर लकड़ियां डालकर उसे जला दिया. फिर बक्से को लोडिंग टैक्सी में रखकर दूसरे घर लाया, तभी टैक्सी ड्राइवर ने शक होने पर पुलिस को खबर दे दी और मामला पकड़ा गया.

पुलिस के अनुसार आरोपी रामसिंह हत्या के बाद फरार हो गया था और नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता था. पुलिस रिकॉर्ड में महिला को तीसरी पत्नी बताया गया है, जबकि स्थानीय लोग उसे प्रेमिका बता रहे हैं.