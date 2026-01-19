अपर्णा यादव पर प्रतीक यादव का निशाना, 'अपने बच्चे की कसम खाता हूं कि इससे ज्यादा...'

सपा चीफ अखिलेश यादव के भाई प्रतीप यादव ने पत्नी अपर्णा यादव से तलाक का फैसला कर लिया है. इस बीच अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपर्णा यादव को फिर निशाने पर लिया. प्रतीक ने कहा कि वो अपने बच्चे की कसम खाकर कहते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने सबसे बड़ा झूठा देखा है. अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने अपर्णा यादव को अब तक का सबसे स्वार्थी शख्स करार दिया.

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मां से रिश्ता तुड़वा दिया. पिता से रिश्ता तोड़ा. अपने भाई से रिश्ता तोड़ा. सिर्फ मशहूर होना चाहती है. मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने जीवन का सबसे झूठा इंसान देखा. इतना खुदगर्ज़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा."

मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की- प्रतीक यादव

प्रतीप यादव ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं. उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए. वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है. अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी, और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की.''

कौन हैं प्रतीक यादव?

प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं. यानी प्रतीक, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं. प्रतीक यादव की दो बेटियां हैं. साल 2012 में प्रतीक और अपर्णा शादी के बंधन में बंधे थे. इन दोनों की शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी. प्रतीक के बारे में कहा जाता है कि वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं. वह मुख्य रूप से बिजनेसमैन हैं और अक्सर अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए सुर्खियों में रहते हैं.

अपर्णा यादव कौन हैं?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपर्णा यादव एक बड़ा नाम हैं. वो बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं. वो सपा के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सबसे छोटी बहू हैं. उनकी शादी प्रतीक यादव से हुई. राजनीति से अलग वो प्रशिक्षित क्लासिकल और सेमी-क्लासिकल सिंगर भी हैं. अपर्णा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं. साल 2022 में अचानक सपा को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था. वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं.