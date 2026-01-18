झांसी में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, पेड़ पर मिले दोनों के शव, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से प्रेम संबंधों के नाम पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां के चिरगांव थाना क्षेत्र के गांव कुम्हर्रा पट्टी में एक युवक और युवती ने समाजिक दबाव और परिस्थितियों से तंग आकर एक साथ आत्महत्या कर ली. दोनों के शव गांव के बाहर एक पेड़ पर एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना की सूचना सुबह ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण जब खेतों की ओर गए लोगों ने पेड़ पर दोनों के शव देखे. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, मृत युवती की मांग में सिंदूर भरा हुआ था, जिससे यह संकेत मिला कि आत्महत्या से पहले दोनों ने खुद को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार किया था. यह दृश्य देख ग्रामीण भी भावुक हो गए.

युवती की एक दिन पहले शादी तय हुई थी

युवक और युवती अलग-अलग समुदाय से थे, जिसके चलते दोनों को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था. मामले को और भी संवेदनशील बना देने वाली बात यह है कि युवती की शादी की तारीख महज एक दिन पहले ही तय हुई थी. परिजन उसकी शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह प्रेम कहानी इतना दर्दनाक मोड़ ले लेगी. पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान युवक रियाजुल और युवती मुस्कान के रूप में हुई है. दोनों ही अविवाहित बताए जा रहे हैं. घटना के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और परिजन सदमे की हालत में हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग और सामाजिक दबाव से जुड़ा माना जा रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर समाज में प्रेम संबंधों को लेकर मौजूद बाधाओं और दबावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.