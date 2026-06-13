हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबंगाल में 4000 EVM जलने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, 'अगर हम आज नहीं जागे तो...'

बंगाल में 4000 EVM जलने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, 'अगर हम आज नहीं जागे तो...'

UP Politcs: कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बंगाल में ईवीएम जलने पर बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा कि सवाल खड़ा ही हुआ था कि पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम जला दी गईं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Jun 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में 4,000 ईवीएम के जलकर राख होने और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है. अभी राजनीतिक दलों पर हमले हो रहे हैं और देश में तानाशाही लाने की तैयारी चल रही है.

सवाल खड़ा हुआ तो 4000 ईवीएम जला दी गईं- इमरान मसूद

उन्होंने आगे कहा, ''अगर हम आज नहीं जागे, तो यह कभी नहीं रुकने वाला है. पश्चिम बंगाल में ईवीएम जल गईं. चूकि सवाल खड़ा हुआ था कि जिस गांव के अंदर 97 फीसदी मुस्लिम वोट थे, वहां 90 फीसदी वोट बीजेपी को मिल गया. सवाल खड़ा ही हुआ था कि 4000 ईवीएम जला दी गईं. 

देश के सभी सिस्टम को पंगु बनाने की तैयारी- इमरान मसूद

कांग्रेस नेता इमरान मसूद नीट पेपर लीक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ''नीट परीक्षा में घोटाला हुआ, पूरे शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई. जो कुछ घटित हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है. देश के सभी सिस्टम को पंगु बनाने की तैयारी की जा रही है."

10 जून को नौ मंजिला इमारत में लगी थी भीषण आग

बता दें कि दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में नौ मंज़िला इमारत में बुधवार (10 जून) को भीषण आग लगी थी. इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का दफ्तर भी था. अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया था कि आग में लगभग 4,000 ईवीएम जलकर नष्ट हो गईं. राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इन ईवीएम का इस्तेमाल 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था.

UP विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति

Published at : 13 Jun 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Imran Masood CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में 4000 EVM जलने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, 'अगर हम आज नहीं जागे तो...'
बंगाल में 4000 EVM जलने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, 'अगर हम आज नहीं जागे तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: नाइट पेट्रोलिंग कर रहे दो सिपाहियों पर हमला, दबंगों ने लाठी-डंडों से किया लहूलुहान
हापुड़: नाइट पेट्रोलिंग कर रहे दो सिपाहियों पर हमला, दबंगों ने लाठी-डंडों से किया लहूलुहान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति
UP विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kannauj News: बारिश के चलते अचानक भरभराकर गिरा घर का छज्जा, मलबे में 8 लोग दबे, 6 की हालत नाजुक
कन्नौज: बारिश के चलते अचानक भरभराकर गिरा घर का छज्जा, मलबे में 8 लोग दबे, 6 की हालत नाजुक
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Ceasefire Deal: ईरान के सामने ट्रंप ने टेकें घुटने! क्या जिनेवा में होगी महा-डील?
IAF Plane Crash : लैंडिंग के वक्त सेना का विमान क्रैश! | AN 32 | Jorhat | Breaking News| Air Force
IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें किसे दी चेतावनी
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर क्या बोले ओवैसी, जानें किसे दी चेतावनी
पंजाब
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
क्रिकेट
IND vs AFG: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, धर्मशाला में ध्वस्त किया 37 साल पुराना रिकॉर्ड
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, धर्मशाला में ध्वस्त किया 37 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
IAF Plane Crash: असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
ओटीटी
Ikka Release Date: सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget