बंगाल में 4000 EVM जलने पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, 'अगर हम आज नहीं जागे तो...'

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में 4,000 ईवीएम के जलकर राख होने और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है. अभी राजनीतिक दलों पर हमले हो रहे हैं और देश में तानाशाही लाने की तैयारी चल रही है.

सवाल खड़ा हुआ तो 4000 ईवीएम जला दी गईं- इमरान मसूद

उन्होंने आगे कहा, ''अगर हम आज नहीं जागे, तो यह कभी नहीं रुकने वाला है. पश्चिम बंगाल में ईवीएम जल गईं. चूकि सवाल खड़ा हुआ था कि जिस गांव के अंदर 97 फीसदी मुस्लिम वोट थे, वहां 90 फीसदी वोट बीजेपी को मिल गया. सवाल खड़ा ही हुआ था कि 4000 ईवीएम जला दी गईं.

#WATCH | Saharanpur, Uttar Pradesh: Congress leader Imran Masood says, "Democracy is being destroyed. Right now, there's an attack on political parties, and after that, preparations are underway to bring dictatorship in the country. If we don't wake up today, this will never… pic.twitter.com/1SjQBYwNal — ANI (@ANI) June 13, 2026

देश के सभी सिस्टम को पंगु बनाने की तैयारी- इमरान मसूद

कांग्रेस नेता इमरान मसूद नीट पेपर लीक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, ''नीट परीक्षा में घोटाला हुआ, पूरे शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई. जो कुछ घटित हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है. देश के सभी सिस्टम को पंगु बनाने की तैयारी की जा रही है."

10 जून को नौ मंजिला इमारत में लगी थी भीषण आग

बता दें कि दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में नौ मंज़िला इमारत में बुधवार (10 जून) को भीषण आग लगी थी. इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का दफ्तर भी था. अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया था कि आग में लगभग 4,000 ईवीएम जलकर नष्ट हो गईं. राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इन ईवीएम का इस्तेमाल 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था.

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