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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUPSSSC एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 377 अभ्यर्थी का सेलेक्शन

UPSSSC एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 377 अभ्यर्थी का सेलेक्शन

UP News: यूपीएसएसएससी ने एक्स-रे टेक्नीशियन (सामान्य चयन) मुख्य परीक्षा-2023 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है. इसमें कुल 377 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन हुआ है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 15 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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योगी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने एक्स-रे टेक्नीशियन (सामान्य चयन) मुख्य परीक्षा-2023 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत विज्ञापित 382 पदों में से 377 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है, जबकि दिव्यांग क्षेणी के अंतर्गत उपश्रेणी एचएच के पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण 5 पद रिक्त रह गए हैं. 

आयोग ने बताया कि लिखित परीक्षा के स्कोर व अभिलेख परीक्षण के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई है. चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची के साथ कट-ऑफ अंक भी जारी किए गए हैं. सामान्य वर्ग में 150, अनुसूचित जाति में 79, अनुसूचित जनजाति में 8, अन्य पिछड़ा वर्ग में 102 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में 38 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. वहीं सामान्य वर्ग के 3, अनुसूचित जाति का 1 और ओबीसी का 1 पद रिक्त रह गया.

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उत्कृष्ट खिलाड़ियों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी नहीं

क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी में 4, दिव्यांग (एचएच) श्रेणी में 3, अन्य दिव्यांग श्रेणियों में 7 व महिला श्रेणी में 76 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पद पर कोई चयन नहीं हुआ.

आयोग ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी में निर्धारित सात पदों के सापेक्ष केवल चार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हुए. इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण संबंधित पद मेरिट के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों से भरे गए.

दिव्यांग श्रेणी के 5 पद रखे गए खाली

दिव्यांग (एचएच) श्रेणी में विज्ञापित आठ पदों के मुकाबले केवल तीन पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण पांच पद रिक्त रखे गए हैं. आयोग ने यह कार्रवाई शासनादेशों के अनुरूप की है. आयोग द्वारा जारी परिणाम के साथ श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी प्रकाशित किए गए हैं. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और चयन सूची देख सकते हैं.

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Published at : 15 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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