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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति

UP विधानसभा चुनाव 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन लगभग तय, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बनी सहमति

UP Election 2027 News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 Jun 2026 04:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इस संबंध में बड़ा ऐलान हो सकता है. राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

बिहार जैसी गलती से बचना चाहती हैं दोनों पार्टियां

सूत्रों का कहना है कि दोनों दल बिहार में विपक्षी दलों के बीच हुए तालमेल की कमियों से सबक लेना चाहते हैं. यही वजह है कि इस बार चुनावी रणनीति काफी पहले से तैयार की जा रही है ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने और कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट संदेश मिल सके.

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बताया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने से पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती हैं. इसके पीछे मकसद यह है कि प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में ज्यादा समय मिले और वे जनता के बीच बेहतर तरीके से पहुंच बना सकें.

200 सीटों पर सर्वे के आधार पर मंथन

सूत्रों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों और संगठनात्मक फीडबैक के आधार पर करीब 200 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है. माना जा रहा है कि पहली सूची सबसे पहले समाजवादी पार्टी जारी कर सकती है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2017 के मुकाबले इस बार सपा-कांग्रेस गठबंधन का स्वरूप अलग हो सकता है. अखिलेश यादव ने चुनावी तैयारियों को नया रूप दिया है और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है.

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विपक्षी एकता पर रहेगा फोकस

विक्रमादित्य मार्ग से लेकर दिल्ली तक गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है. दोनों दल विपक्षी एकता को मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ संयुक्त रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं. आने वाले महीनों में गठबंधन और उम्मीदवारों को लेकर कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं.

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Published at : 13 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS UP Election RAHUL GANDHI
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