केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जो कोई भी इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की सच में परवाह करता है, वह इस विधेयक का विरोध करेगा. इस विधेयक के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी परिसीमन की प्रक्रिया चलाकर उनका प्रतिनिधित्व कम करना चाहती है."

उन्होंने आगे कहा, " यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसे सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है. जरा सोचिए कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम में क्या किया था, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वे असल में आत्मघाती कदम उठा रहे हैं."

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कांग्रेस आखिर तक रोकने की कोशिश करेगी

कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में 'इंडिया' गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज DMK के एम.के. स्टालिन और NCP-SCP के शरद पवार से मुलाक़ात करने के बारे में उन्होंने कहा, "कांग्रेस आख़िर तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी. खड़गे जी को सोनिया जी के साथ मिलकर 'इंडिया' गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत करनी चाहिए."

कांग्रेस आत्मसमर्पण नहीं करेगी

सपा-कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा, "जो लिस्ट जारी की गई वह उनकी है. जो घोषणापत्र जारी किया गया वह भी उनका ही है. अगर आगे बातचीत फिर से शुरू होती है, तो हम उसमें शामिल होंगे. लेकिन, कांग्रेस के लिए आत्मसमर्पण करने या पूरी तरह खत्म हो जाने की कीमत पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है.मैंने किसके खिलाफ तीखा बयान दिया है? मैंने अपनी पार्टी के लिए बात की है, और आगे भी अपनी पार्टी के लिए बोलता रहूंगा. मैंने अपनी पार्टी की तरफ से बात रखी है और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा,मैं पीछे नहीं हटूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप तीखी बातें करेंगे, तो बदले में तीखी बातें सुनने के लिए भी तैयार रहें. आप ऐसा बर्ताव ही क्यों करते हैं जिससे ऐसी प्रतिक्रिया मिले? अगर आप हमारे बारे में कुछ कहेंगे, तो आपको बदले में कुछ सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. मैंने आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा है. मैंने कोई नकारात्मक बात नहीं कही है. आप ही बताइए, इसमें 'तीखा' या 'कठोर' क्या है? आप हमें इस तरह कोने में नहीं धकेल सकते. ऐसे काम नहीं चलता."

सोनिया गांधी पर टिप्पणी से नाराज

सोनिया गांधी के मतदाता मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा "ये लोग सचमुच बेशर्म हैं. एक ऐसी महिला के बारे में सोचिए जिसने अपना पूरा जीवन त्याग के लिए समर्पित कर दिया है. जिसने, एक तरह से, देश के लिए तपस्या की है. सोनिया जी ने जिस तरह से इस देश और इसकी संस्कृति को अपनाया है, और उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, उन्हें देखते हुए, केवल ऐसे लोग ही इतने घटिया, ओछे और निंदनीय स्तर तक गिर सकते हैं."

लोकसभा में DMK को कांग्रेस से अलग सीट मिलने पर उन्होने कहा "इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? अगर वे अलग बैठना चाहते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर मेरे पास कहने के लिए ही क्या बचता है?"

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