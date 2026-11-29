उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. एक ओर भाजपा अपनी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इसकी काट के लिए जवाबी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पार्टी का कहना है कि भाजपा के रिपोर्ट कार्ड में जिन सवालों को जगह ही नहीं मिली उन्हें वह जनता के सामने मजबूती से रखेगी.

इसी कड़ी में कांग्रेस 13 दिसंबर को देहरादून में प्रदेश जिला और महानगर कमेटियों के पदाधिकारियों का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है. प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की मौजूदगी में होने वाले इस सम्मेलन में सरकार को घेरने की रणनीति के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में धनंजय सिंह की कार में दिखे सलमान खान, क्या है पूरा मामला?

भाजपा के दावों की असलियत सामने आएगी - माहरा

प्रदेश कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर के सम्मेलन में कांग्रेस अपना पिटारा खोलेगी जिसके बाद भाजपा के रिपोर्ट कार्ड की हकीकत जनता के सामने आ जाएगी. माहरा ने आरोप लगाया कि भाजपा रिपोर्ट कार्ड के नाम पर गलत आंकड़े और भ्रामक दावे पेश कर रही है. उनके अनुसार कांग्रेस न सिर्फ इन दावों की सच्चाई उजागर करेगी, बल्कि सरकार से उन मुद्दों पर भी जवाब मांगेगी जिन पर अब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है.

अंकिता भंडारी केस और अवैध खनन पर घेरेबंदी

करन माहरा ने कहा कि भाजपा को यदि अपने कामकाज का हिसाब जनता को देना है तो उसे प्रदेश के गंभीर मुद्दों पर भी जवाबदेही तय करनी होगी. उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रदेश में अवैध खनन और सामने आए अन्य आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि इन घटनाओं पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहां है ? उनका कहना था कि भाजपा को केवल उपलब्धियां गिनाने के बजाय इन सवालों के जवाब भी जनता को देने चाहिए.

चुनावी माहौल गरमाने के आसार

राजनीतिक जानकारों के अनुसार रिपोर्ट कार्ड और चार्जशीट के इस आमने-सामने से आने वाले दिनों में प्रदेश का चुनावी माहौल और गरमाएगा. अब सबकी नजर 13 दिसंबर के सम्मेलन पर है जहां कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति और सरकार के खिलाफ मुद्दों का खुलासा करेगी.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर को मिलेगा तोहफा, 502 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे CM योगी