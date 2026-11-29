ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधा है. उन्होंने सपा द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र को ढोंगपत्र करार दिया और आरोप लगाया लगाया कि वो इसके जरिए मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के वोटों पर डकैती डालने की साजिश रच रहे हैं.

उन्होंने मीडिया से बातचीत में सीधे अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में हैदराबाद का नाम बदलकर 'भाग्यलक्ष्मीपुरम' करने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आप एक आस्था को मान और दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता पर डकैती कर रहे हैं.

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सपा के घोषणापत्रो को बताया 'ढोंगपत्र'

शादाब ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, "अखिलेश यादव ने घोषणापत्र नहीं ढोंगपत्र जारी किया है. .ये घोषणापत्र मुसलमान-दलितों-पिछड़ों के वोट पर डकैती डालने के षड्यंत्र के तहत जारी किया गया है, जबकि अखिलेश यादव बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व के समुद्र में डुबकियां लगाकर मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाने की साजिश रच चुके हैं. 2012 से 2017 की सरकार का पहले हिसाब दे, उसके बाद 2017 से 2026 तक बीजेपी की सरकार में हुए अत्याचार पर अपनी खामोशी का जवाब दें, तब मुसलमानों-दलितों से वोट मांगने आए."

योगी पर लगाया धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले का आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "आप 4 करोड़ मुसलमानों के भी सीएम है, आप बार-बार कभी हैदराबाद को भाग्यलक्ष्मीपुरम करने जैसी बातें करते हैं. लगातार आपकी सरकार में ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर डकैती की जा रही है. एक आस्था को बड़ा बताना उसका प्रचार-प्रसार करना और दूसरी आस्था का पालन करने वाले लोगों तो निशाना बनाना, आपकी सरकार से यही सीएम से कहेंगे की ये देश सबका है, प्रदेश सबका है."

इसके बाद आगे उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकारों में मुसलमानों को निशाना बनाती है तब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तमाशा देखती है. वो भी हिंदुत्व की चादर ओढ़ने में कोई कदर नहीं छोड़ते हैं. यूपी में हमारी सरकार बनने जा रही है. सबसे पहले हम प्रदेश को फतह करेंगे फिर दिल्ली में आगे बढ़ेंगे.

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