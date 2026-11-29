वाराणसी में बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोगों की नब्ज नहीं समझते और बार-बार एक ही मुद्दे को दोहराते रहते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यही तरीका आखिरकार उनके खिलाफगौर काम करता है. बृजभूषण शरण सिंह ने महिला आरक्षण और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मुद्दे पर कहा कि इस विषय पर तब तक चर्चा नहीं हो रही थी, जब तक इसे सार्वजनिक बहस का मुद्दा नहीं बनाया गया और संसद में नहीं उठाया गया.

राहुल गांधी को इस बिल का करना चाहिए समर्थन

अब जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसे रोका नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में बिल ला रही है और राहुल गांधी को खुलकर इसका समर्थन करना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मुद्दे का पूरा श्रेय केवल सरकार को न मिले. उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी सीटों के बंटवारों को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन दोनों दल मजबूरी में समझौता कर ही लेंगे.

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सीएम योगी की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मुलाकात को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे. इस दौरान दोनों के बीच कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन चर्चाओं का ब्योरा सार्वजनिक करना जरूरी नहीं समझते. वहीं उन्होंने आगे कहा कि बसपा भी चुनावी मैदान में है और आने वाले समय में टिकट नहीं मिलने पर कुछ नेताओं के बसपा में जाने की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया.