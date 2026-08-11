सड़क के लिए DM ऑफिस पहुंचे Gen-Alpha बच्चे, हाथों में तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में डीएम कार्यालय में मंगलवार को उस समय हडकंप मच गया, जब बड़ी संख्या में जेन-अल्फा बच्चे स्कूल की बदहाल सड़क को सही कराने की मांग को लेकर नारबाजी करते हुए पहुंचे. इतनी संख्या में बच्चों को देख प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए, यही नहीं एसडीएम अभिषेक कुमार बच्चों के सवालों से भागते नजर आए.

जनपद की कुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदुपुर से जुड़ने वाले आधा दर्जन डेरों की सड़क की दुर्दशा से परेशान स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया और जबरन डीएम कार्यालय में घुसने की कोशिश की.

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हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे

दिल्ली के जंतर-मंतर की तर्ज पर जेन-अल्फा हाथों में तिंरगा लेकर जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे. इनती बड़ी संख्या में बच्चों को देखकर प्रशासन भी चौंक गया. सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह फोर्स के साथ बच्चों को रोकने पहुंचे लेकिन बच्चों ने उनकी एक न सुनी और डीएम कार्यालय तक पहुंच गए.

वहां मौजूद पुलिस कर्मियों व अन्य स्टाफ ने उन्हें किसी तरह रोका, तो स्कूली छात्र-छात्राएं वहीं धरने पर बैठ गए. काफी देर तक कलेक्ट्रेट गेट पर ये सब होता रहा.

कच्चे रास्ते से हैं ग्रामीण और छात्र परेशान

छात्र-छात्राओं ने बताया कि करीब तीन हजार की आबादी में कच्चा रास्ता है, और बारिश में पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है. जिससे स्कूल के अलाबा बीमारों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है. वन विभाग ने वैकल्पिक रास्ता भी बंद कर दिया. छात्रों ने बताया कि इसको लेकर तीन जुलाई को प्रदर्शन किया था, लेकिन सिर्फ रास्ते पर मिट्टी डाल दी और अब बारिश से फिर कीचड़ बन गया. जिसके बाद उन्होंने डीएम का घेराव करने का फैसला लिया.

जेन-अल्फा ने स्कूल आने-जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है.

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