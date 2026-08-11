मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसड़क के लिए DM ऑफिस पहुंचे Gen-Alpha बच्चे, हाथों में तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन

सड़क के लिए DM ऑफिस पहुंचे Gen-Alpha बच्चे, हाथों में तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन

Hamirpur News In Hindi: ग्राम पंचायत चंदुपुर से जुड़ने वाले आधा दर्जन डेरों की सड़क की दुर्दशा से परेशान स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया और डीएम कार्यालय में घुसने की कोशिश की

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में डीएम कार्यालय में मंगलवार को उस समय हडकंप मच गया, जब बड़ी संख्या में जेन-अल्फा बच्चे स्कूल की बदहाल सड़क को सही कराने की मांग को लेकर नारबाजी करते हुए पहुंचे. इतनी संख्या में बच्चों को देख प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए, यही नहीं एसडीएम अभिषेक कुमार बच्चों के सवालों से भागते नजर आए.

जनपद की कुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदुपुर से जुड़ने वाले आधा दर्जन डेरों की सड़क की दुर्दशा से परेशान स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया और जबरन डीएम कार्यालय में घुसने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: मौन व्रत पर BJP सांसद रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी, Gen-Z को किया नमन

हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे 

दिल्ली के जंतर-मंतर की तर्ज पर जेन-अल्फा हाथों में तिंरगा लेकर जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे. इनती बड़ी संख्या में बच्चों को देखकर प्रशासन भी चौंक गया. सूचना मिलते ही एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह फोर्स के साथ बच्चों को रोकने पहुंचे लेकिन बच्चों ने उनकी एक न सुनी और डीएम कार्यालय तक पहुंच गए.

वहां मौजूद पुलिस कर्मियों व अन्य स्टाफ ने उन्हें किसी तरह रोका, तो स्कूली छात्र-छात्राएं वहीं धरने पर बैठ गए. काफी देर तक कलेक्ट्रेट गेट पर ये सब होता रहा.

कच्चे रास्ते से हैं ग्रामीण और छात्र परेशान 

छात्र-छात्राओं ने बताया कि करीब तीन हजार की आबादी में कच्चा रास्ता है, और बारिश में पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है. जिससे स्कूल के अलाबा बीमारों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है. वन विभाग ने वैकल्पिक रास्ता भी बंद कर दिया. छात्रों ने बताया कि इसको लेकर तीन जुलाई को प्रदर्शन किया था, लेकिन सिर्फ रास्ते पर मिट्टी डाल दी और अब बारिश से फिर कीचड़ बन गया. जिसके बाद उन्होंने डीएम का घेराव करने का फैसला लिया.

जेन-अल्फा ने स्कूल आने-जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव 2027 से पहले मायावती ने कर दिया सर्वणों को नाराज? बयान से मिले संकेत

Published at : 11 Aug 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Hamirpur News Gen Alpha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सड़क के लिए DM ऑफिस पहुंचे Gen-Alpha बच्चे, हाथों में तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन
सड़क के लिए DM ऑफिस पहुंचे Gen-Alpha बच्चे, हाथों में तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौन व्रत पर BJP सांसद रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी, Gen-Z को किया नमन
मौन व्रत पर BJP सांसद रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी, Gen-Z को किया नमन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेस में खाना महंगा, नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन
लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेस में खाना महंगा, नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: बारिश में भी कांवड़ियों की सुरक्षा में दिखे पुलिसकर्मी, SP-CO ने भी संभाला मोर्चा
बागपत: बारिश में भी कांवड़ियों की सुरक्षा में दिखे पुलिसकर्मी, SP-CO ने भी संभाला मोर्चा
Advertisement

वीडियोज

Toxic Trailer Launch: Yash ने trolling के बीच Kiara Advani का किया खुलकर support
Toxic Trailer Review: Yash का खूंखार अंदाज, दमदार एक्शन और Kiara Advani समेत पूरी स्टारकास्ट
Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने
बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले
मोहम्मद कैफ ने जताया 33 साल के प्लेयर पर भरोसा, सरफराज खान पर भी बोले
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
जनरल नॉलेज
झारखंड के छात्रों के हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर क्यों, क्या है 'गुरुजी' की विरासत?
झारखंड के छात्रों के हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर क्यों, क्या है 'गुरुजी' की विरासत?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget