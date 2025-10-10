हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, आज ही है साल की अंतिम अरदास

श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, आज ही है साल की अंतिम अरदास

Hemkund Sahib Kapat News: कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाघरिया पहुंच गए हैं. कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणि साहिब के पाठ के बाद से शुरू हुई.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में आज शुक्रवार (10 अक्तूबर) को इस साल की अंतिम अरदास की जाएगी. इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे. हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर दो बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे. हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे. वहीं, पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने पूरा क्षेत्र अपनी आगोश में ले लिया है. चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है.

सिख समाज के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में शुक्रवार को इस साल की अंतिम अरदास की जाएगी. इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे. कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाघरिया पहुंच गए हैं. कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणि साहिब के पाठ के बाद से शुरू हुई.

लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट दोपहर 12:31 पर होंगे बंद

कीर्तन के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड सुशोभित करने के बाद दोपहर 1:00 बजे शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे. वहीं लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट दोपहर 12:31 पर बंद कर दिए जाएंगे. लक्ष्मण लोकपाल मंदिर और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा एक ही परिसर में विराजमान हैं.

हेमकुंड साहिब में दर्शन करने पहुंचे 2 लाख 72 हजार श्रद्धालु

वहीं अभी तक हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए 2 लाख 72 हजार श्रद्धालु पहुंचे थे. इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले गए थे और आज 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं. इस तरह हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 139 दिन चली.

'50-50 टुकड़े करने वाले विषय...', लिव-इन रिलेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की छात्रों को सलाह

Published at : 10 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Tags :
Hemkund Sahib UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Air Strikes Afghanistan: भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
विश्व
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
CM Stalin की बड़ी घोषणा: सरकारी कर्मचारियों को 8,400 से 16,800 तक Bonus और Ex- Gratia!
West Bengal: नौकरी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर मारी रेड
Ayodhya Blast: अयोध्या में JCB से मलबा हटाते ही फिर हुआ एक और धमाका | Breaking
IPS Puran Kumar Case: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सस्पेंस बरकरार | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Air Strikes Afghanistan: भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
विश्व
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
हेल्थ
World Mental Health Day: ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
यूटिलिटी
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget