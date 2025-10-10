श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, आज ही है साल की अंतिम अरदास

सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में आज शुक्रवार (10 अक्तूबर) को इस साल की अंतिम अरदास की जाएगी. इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे. हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर दो बजे शीतकाल के लिए बंद होंगे. हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे. वहीं, पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने पूरा क्षेत्र अपनी आगोश में ले लिया है. चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है.

सिख समाज के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में शुक्रवार को इस साल की अंतिम अरदास की जाएगी. इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे. कपाट बंद होने के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाघरिया पहुंच गए हैं. कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे सुखमणि साहिब के पाठ के बाद से शुरू हुई.

लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट दोपहर 12:31 पर होंगे बंद

कीर्तन के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड सुशोभित करने के बाद दोपहर 1:00 बजे शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे. वहीं लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट दोपहर 12:31 पर बंद कर दिए जाएंगे. लक्ष्मण लोकपाल मंदिर और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा एक ही परिसर में विराजमान हैं.

हेमकुंड साहिब में दर्शन करने पहुंचे 2 लाख 72 हजार श्रद्धालु

वहीं अभी तक हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए 2 लाख 72 हजार श्रद्धालु पहुंचे थे. इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले गए थे और आज 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं. इस तरह हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 139 दिन चली.

