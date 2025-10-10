'50-50 टुकड़े करने वाले विषय...', लिव-इन रिलेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की छात्रों को सलाह

वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में पहुंची उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ने न सिर्फ छात्रावास विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर नाराजगी जताई बल्कि मौजूदा समय में चल रहे चर्चित विषय लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर छात्र-छात्राओं को इससे बचने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इससे जुड़ी हुई जो कुछ भी घटनाएं सामने आ रही है, उसके बारे में सुनकर काफी दुख होता है. बेटियों को सावधान रहने की जरूरत है.

लिविंग रिलेशनशिप पर क्या बोलीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ?

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप का अभी चलन है, मत करिए, अच्छे फैसला लीजिए. 50-50 टुकड़े करने वाले विषय के बारे में सुना है, बीते दिनों में ऐसी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिली है जिसके बारे में सुनकर बहुत दुख होता है. यह ऐसा समाज है जो आम खाता है और गुठलियां फेंक देता है. इसलिए बेटियों को सावधान रहने की जरूरत है. वहीं उन्होंने छात्र छात्राओं को सलाह देते हुए कहा कि लक्ष्य पर फोकस करिए और इस घृणित कॉन्सेप्ट से दूर रहिए. वहीं अब राज्यपाल के इस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जताई नाराजगी

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में पहुंची थी. इस दौरान वह छात्रावास की स्वच्छता और व्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराज दिखी. उन्होंने इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए आगाह किया है.

