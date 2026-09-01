Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरीश द्विवेदी ने CM योगी से की मुलाकात, यूपी सियासत पर हुई अहम चर्चा

हरीश द्विवेदी ने CM योगी से की मुलाकात, यूपी सियासत पर हुई अहम चर्चा

BJP के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर अहम मुलाकात की है. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी की सियासत और संगठनात्मक विषयों पर लंबी चर्चा हुई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Sep 2026 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सियासत में इन दिनों बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अहम मुलाकात की है. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण करने के बाद हरीश द्विवेदी की सीएम योगी के साथ यह पहली आधिकारिक और शिष्टाचार भेंट थी.

यह महत्वपूर्ण बैठक राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास, 5 कालिदास मार्ग पर संपन्न हुई, जहां दोनों दिग्गज नेताओं के बीच सूबे की राजनीति और संगठन से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री से इस खास मुलाकात के बाद हरीश द्विवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक तस्वीर भी साझा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि "उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक एवं राजनीतिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई." पूर्वांचल की राजनीति में हरीश द्विवेदी का एक मजबूत जनाधार माना जाता है, ऐसे में उनकी इस नई जिम्मेदारी और सीएम योगी से मुलाकात को आगामी राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं यूज कर सकेंगे सोशल मीडिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मुलाकातों के इस दौर की मुख्य बातें

सीएम योगी से आशीर्वाद लेने के बाद हरीश द्विवेदी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पंकज चौधरी से भी मुलाकात कर संगठन की मजबूती को लेकर अपने विचार साझा किए.

संगठन को धार देने की तैयारी

राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाकर जो भरोसा जताया है, उसके बाद उनका पूरा फोकस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को निचले स्तर तक मजबूत करने पर है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने में जुटी हुई है. हरीश द्विवेदी का बस्ती और उसके आसपास के पूर्वांचल बेल्ट में अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है. उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए ही पार्टी आलाकमान ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

दिल्ली: संजय झील में नहाने गए दोस्त डूबे, तीनों की मौत

Published at : 01 Sep 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरीश द्विवेदी ने CM योगी से की मुलाकात, यूपी सियासत पर हुई अहम चर्चा
हरीश द्विवेदी ने CM योगी से की मुलाकात, यूपी सियासत पर हुई अहम चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, पानी में डूबा थाना, गोमती नदी उफनाई
लखनऊ में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, पानी में डूबा थाना, गोमती नदी उफनाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: अशोक कुमार सिंह DG बने, 1995 बैच के IPS अधिकारी का प्रमोशन
यूपी: अशोक कुमार सिंह DG बने, 1995 बैच के IPS अधिकारी का प्रमोशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'फील्डिंग पूरी सेट की हुई है...', फिर चर्चा में IAS रिंकू सिंह राही
'फील्डिंग पूरी सेट की हुई है...', फिर चर्चा में IAS रिंकू सिंह राही
Advertisement

वीडियोज

पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
3600 प्लॉटों की लॉटरी जल्द, CM Yogi का ऑफर
मजबूत अर्थव्यवस्था, महंगाई का संकट क्यों? अर्थशास्त्री का खुलासा!
मकान-दुकान सब तबाह...मलबे में दबी जिंदगियों का दर्द
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
बॉलीवुड
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
इंडिया
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
इंडिया
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
बॉलीवुड
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget