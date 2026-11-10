अयोध्या आएं अखिलेश लेकिन 12 नहीं 6 दिसंबर को! किसने दी सपा चीफ को ये चुनौती?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वह 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या आएंगे. दावा है कि इस दौरे में वह राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे. हालांकि अभी तक इस दौरे को लेकर कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है.

इस बीच भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि अखिलेश को 12 नहीं 6 दिसंबर को अयोध्या आना चाहिए.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में चौधरी ने लिखा-अगर भगवान श्रीराम पर ये नया पैंतरा नहीं, सच्चा पश्चाताप है! तो 12 नहीं, 6 दिसंबर को राम मंदिर जाइए जिन सैकड़ों रामभक्तों की हत्या कराई उस महापाप पर माफ़ी मांगिये मत समझिये कि आपके पुराने पाप धुल जाएंगे, बल्कि इस रामभक्ति के स्वांग से बचा-खुचा अस्तित्व भी गंवाएंगे.

कोई नैतिक अधिकार नहीं- सुभाष यदुवंश

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के संभावित दौरे को लेकर भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश ने भी तीखा पलटवार किया है. उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को हास्यास्पद और बचकाना बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या में पहले ही विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है. पांच सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है जिसे पूरी दुनिया के लोग पहले से ही सनातन की वैश्विक राजधानी मानते हैं.

सुभाष यदुवंश ने कारसेवकों पर हुए गोलीकांड की याद दिलाते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में मां सरयू का पानी कारसेवकों के रक्त से लाल हो गया था, उन्हें अयोध्या के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

6 दिसंबर को क्या है?

बता दें 6 दिसंबर को ही कारसेवकों ने बाबरी के ढांचे को गिराया था. इस घटना के बाद ही तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने इस्तीफा दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था.