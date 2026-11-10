ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या आएं अखिलेश लेकिन 12 नहीं 6 दिसंबर को! किसने दी सपा चीफ को ये चुनौती?

अयोध्या आएं अखिलेश लेकिन 12 नहीं 6 दिसंबर को! किसने दी सपा चीफ को ये चुनौती?

सपा चीफ अखिलेश यादव के बारे में दावा है कि वह 12 दिसंबर को अयोध्या आ सकते हैं. इस बीच उन्हें चुनौती मिली है कि वह 12 नहीं 6 दिसंबर को अयोध्या आएं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Nov 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वह 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या आएंगे. दावा है कि इस दौरे में वह राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे. हालांकि अभी तक इस दौरे को लेकर कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है.

इस बीच भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि अखिलेश को 12 नहीं 6 दिसंबर को अयोध्या आना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोरते दिखे लोग, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश
अयोध्या दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोरते दिखे लोग, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में चौधरी ने लिखा-अगर भगवान श्रीराम पर ये नया पैंतरा नहीं, सच्चा पश्चाताप है! तो 12 नहीं, 6 दिसंबर को राम मंदिर जाइए जिन सैकड़ों रामभक्तों की हत्या कराई उस महापाप पर माफ़ी मांगिये मत समझिये कि आपके पुराने पाप धुल जाएंगे, बल्कि इस रामभक्ति के स्वांग से बचा-खुचा अस्तित्व भी गंवाएंगे.

कोई नैतिक अधिकार नहीं- सुभाष यदुवंश

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के संभावित दौरे को लेकर  भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश ने भी तीखा पलटवार किया है. उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को हास्यास्पद और बचकाना बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या में पहले ही विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है. पांच सौ वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है जिसे पूरी दुनिया के लोग पहले से ही सनातन की वैश्विक राजधानी मानते हैं.

सुभाष यदुवंश ने कारसेवकों पर हुए गोलीकांड की याद दिलाते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में मां सरयू का पानी कारसेवकों के रक्त से लाल हो गया था, उन्हें अयोध्या के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

6 दिसंबर को क्या है?

बता दें 6 दिसंबर को ही कारसेवकों ने बाबरी के ढांचे को गिराया था. इस घटना के बाद ही तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने इस्तीफा दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Akhilesh Yadav Up News Up Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
थार से LIC एजेंट को कुचलने वाली आरोपी गीता सचान रिहा, पिता बोले- 'बेटी ने जानकर नहीं किया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
काशीवासियों ने बनाया रिकॉर्ड, दिवाली के दौरान गटक गए 32 करोड़ की शराब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब
बुंदेलखंड में जारी है द्वापर युग की परंपरा, ढोलक की थाप पर युवाओं ने दिखाए करतब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोरते दिखे लोग, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश
अयोध्या दीपोत्सव के बाद दीयों से तेल बटोरते दिखे लोग, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
महाराष्ट्र
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
तमिल सिनेमा
'रामायण' के आगे सूर्या की 'सीन' का बजा डंका, चौथे दिन कमा डाले करोड़ों, 'डीसी' को भी दी मात, बनाया ये रिकॉर्ड
'रामायण' के आगे सूर्या की 'सीन' का बजा डंका, चौथे दिन कमा डाले करोड़ों
आईपीएल 2026
'सबसे बेकार...', अक्षर पटेल के CSK में जाने पर भारतीय क्रिकेटर का चौंकाने वाला बयान
'सबसे बेकार', अक्षर पटेल के CSK में जाने पर भारतीय क्रिकेटर का चौंकाने वाला बयान
महाराष्ट्र
मुंबई: गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, बॉम्बे HC ने किया इनकार
मुंबई: गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, बॉम्बे HC ने किया इनकार
इंडिया
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
दिल्ली NCR
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget