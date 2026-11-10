भदोहीः CISF जवान से मारपीट और झूठे केस में फंसाने के मामले में एक्शन, 4 पर मामला दर्ज

भदोही जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक जवान से कथित तौर पर मारपीट करने और बाद में उसी के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार करवाने के आरोप में अदालत के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि घटना सुरियावां थाना क्षेत्र के सरदार बहुता गांव में 12 अगस्त 2026 को हुई थी. उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ में सिपाही के पद पर तैनात अजय यादव (34) ने इस मामले में 19 अगस्त को दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत में याचिका दायर की थी.

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याचिका में लगाया गया यह आरोप

अग्रवाल के मुताबिक, याचिका में अजय ने आरोप लगाया है कि 12 अगस्त को वह बाजार से अपने घर लौट रहे थे, तभी गांव के धीरेंद्र यादव (26), वीरेंद्र यादव (23), अमन यादव (20) और सरिता यादव (37) ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि चारों ने उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त कर दी और गाली-गलौज करते हुए उनसे मारपीट जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई.

आरोपियों ने जवान को निर्वस्त्र कर पीटा

याचिका के अनुसार, मारपीट के बाद तीनों पुरुष आरोपी उन्हें घसीटकर अपने घर के पीछे ले गए और कथित तौर पर निर्वस्त्र कर उनका वीडियो बना लिया. हालांकि, बाद में कुछ ग्रामीणों ने उन्हें आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया, कपड़े पहनाए और थाने भेज दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने अजय की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बजाय उसे करीब 24 घंटे तक थाने में बैठाए रखा.

इसके बाद सरिता यादव की शिकायत पर अजय के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर 13 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया.अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने सात नवंबर को चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.

उन्होंने बताया कि इसके अनुपालन में पुलिस ने नौ नवंबर की शाम भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई (निजता के उल्लंघन) के तहत मुकदमा दर्ज किया. उन्होंने बताया कि जवान ने स्थानीय पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

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