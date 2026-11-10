यूपी चुनाव में अब उतरी इन पूर्व IPS अधिकारी की पार्टी, 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी एम. नागेश्वर राव की पार्टी ‘सर्वजन सनातन पार्टी’ उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. हैदराबाद में रहने वाले सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राव करीब एक महीने पहले काशी में गंगा के तट पर बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में शामिल हुए थे.

उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट के लिए संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत कर रही है. राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. राव ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘यह आवेदन केवल पहले चरण में प्रारंभिक छंटनी के लिए है. प्रारंभिक तौर पर उपयुक्त पाए जाने वाले आवेदकों से दूसरे चरण में विस्तृत जानकारी और जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे.’’

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'उम्मीदवारों का पार्टी के उद्देश्यों के अनुरूप करना होगा काम'

आवेदन आमंत्रित करने संबंधी सूचना में बताया गया कि उम्मीदवारों को सर्वजन सनातन पार्टी की विचारधारा, मूल उद्देश्यों और नीतियों में विश्वास होना चाहिए तथा उनके अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए.

आवेदक को इन मापदंडों को करना होगा पूरा

पार्टी में शामिल होने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार, आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए, उनका नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और नामांकन पत्रों की जांच की तारीख तक उनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए.

पूर्व आईपीएस एम. नागेश्व राव ने अपनी एक्स पोस्ट पर बताया कि, "ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल फॉर्म भरना है. यह आवेदन केवल प्रथम चरण की प्रारम्भिक छँटनी हेतु है. प्रारम्भिक रूप से उपयुक्त पाए गए आवेदकों से दूसरे चरण में विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज़ माँगे जाएँगे. केवल आवेदन प्रस्तुत करने से पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने अथवा पार्टी का टिकट प्राप्त करने का कोई अधिकार या आश्वासन प्राप्त नहीं होगा. प्रत्याशी चयन का अंतिम निर्णय पार्टी के अधिकृत नेतृत्व द्वारा किया जाएगा."

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