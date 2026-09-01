Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: संजय झील में नहाने गए दोस्त डूबे, तीनों की मौत

दिल्ली: संजय झील में नहाने गए दोस्त डूबे, तीनों की मौत

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहले एक युवक संजय झील में नहाने गया था फिर उसे बचाने दो युवक उतरे और बाद में तीनों गहरे पानी में डूब गए. मृतकों की पहचान हो गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 01 Sep 2026 11:12 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के संजय झील में तीन युवकों की डूबने से मौत की खबर है. तीनों युवकों की उम्र 22-25 साल के बीच बताई जा रही है. फायर विभाग और दिल्ली पुलिस को इस बारे में करीब साढ़े 7 बजे सूचना मिली थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहले एक युवक झील में नहाने गया था फिर उसे बचाने दोनों युवक उतरे और बाद में डूबने से तीनों की मौत हो गयी. मृतकों की पहचान हो गई है.

जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों की डेड बॉडी को गोताखोरों ने झील से निकाल लिया है. पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल भेजवा कर परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी है. 

संजय झील में डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस 

शाम करीब 7:24 बजे पांडव नगर पुलिस स्टेशन इलाके में कोटला गांव के पास संजय झील में तीन लोगों के डूबने की सूचना देने वाली एक PCR कॉल मिली. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि झील में करीब 22-25 साल के तीन युवक डूब गए. तीनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे. उन्हें LBS अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आगे की कानूनी-मेडिकल प्रक्रिया की जा रही है.

कल्याणपुरी के रहने वाले थी तीनों मृतक

मृतकों की पहचान सौरभ रावत, साहिल खान और नौटियाल के तौर पर हुई है. ये तीनों युवक कल्याणपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में गम का माहौल है. 

उधर, दिल्ली के जसोला गांव में एक खुले नाले में गिरने के बाद लापता हुए 8वीं कक्षा के छात्र 15 वर्षीय मिथुन का शव 4 दिन बाद 25 अगस्त को बरामद किया गया था. दरअसल, शनिवार (22 अगस्त) सुबह मिथुन अपने घर के पास पतंग उठाने की कोशिश करते समय नाले में गिर गया था. घटना के तुरंत बाद कई एजेंसियों को शामिल करते हुए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था.

13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं यूज कर सकेंगे सोशल मीडिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

Published at : 01 Sep 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Sanjay Lake DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: संजय झील में नहाने गए दोस्त डूबे, तीनों की मौत
दिल्ली: संजय झील में नहाने गए दोस्त डूबे, तीनों की मौत
दिल्ली NCR
13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं यूज कर सकेंगे सोशल मीडिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
13 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं यूज कर सकेंगे सोशल मीडिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, 'पिक एंड चूज गिरफ्तारी बंद करो'
दिल्ली हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार, 'पिक एंड चूज गिरफ्तारी बंद करो'
दिल्ली NCR
दिल्ली: जन्माष्टमी पर इन रास्तों पर भारी जाम, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली: जन्माष्टमी पर इन रास्तों पर भारी जाम, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
Advertisement

वीडियोज

3600 प्लॉटों की लॉटरी जल्द, CM Yogi का ऑफर
मजबूत अर्थव्यवस्था, महंगाई का संकट क्यों? अर्थशास्त्री का खुलासा!
मकान-दुकान सब तबाह...मलबे में दबी जिंदगियों का दर्द
MC Square ने Arrange Marriage पर लगाई मुहर, बोले- प्यार में इंतजार और तड़प जरूरी है
Batwara 1947 पर Shabana Azmi की Theory से भिड़े Rajkumar Santoshi, Sunny Deol के किरदार पर बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
PM मोदी ने पुतिन से क्यों कहा ‘Endless War’ खत्म करें? समझें मतलब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश-बाढ़ का अनुमान, जानें अपने जिले का हाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 6 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, इनका टूटना है असंभव
बॉलीवुड
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
नेपाल को सुनीता आहूजा ने कहा मातृभूमि, बोलीं- बाढ़ देखकर दिल रो रहा
विश्व
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
शहबाज शरीफ का यूटर्न, पहले फोटो से पीएम मोदी को किया गायब और फिर...
इंडिया
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
'अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं CM विजय', AIADMK चीफ पलानीस्वामी का तंज
इंडिया
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
बॉलीवुड
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget