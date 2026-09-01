दिल्ली: संजय झील में नहाने गए दोस्त डूबे, तीनों की मौत

दिल्ली के संजय झील में तीन युवकों की डूबने से मौत की खबर है. तीनों युवकों की उम्र 22-25 साल के बीच बताई जा रही है. फायर विभाग और दिल्ली पुलिस को इस बारे में करीब साढ़े 7 बजे सूचना मिली थी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक पहले एक युवक झील में नहाने गया था फिर उसे बचाने दोनों युवक उतरे और बाद में डूबने से तीनों की मौत हो गयी. मृतकों की पहचान हो गई है.

जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों की डेड बॉडी को गोताखोरों ने झील से निकाल लिया है. पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल भेजवा कर परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी है.

संजय झील में डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

शाम करीब 7:24 बजे पांडव नगर पुलिस स्टेशन इलाके में कोटला गांव के पास संजय झील में तीन लोगों के डूबने की सूचना देने वाली एक PCR कॉल मिली. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि झील में करीब 22-25 साल के तीन युवक डूब गए. तीनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे. उन्हें LBS अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आगे की कानूनी-मेडिकल प्रक्रिया की जा रही है.

कल्याणपुरी के रहने वाले थी तीनों मृतक

मृतकों की पहचान सौरभ रावत, साहिल खान और नौटियाल के तौर पर हुई है. ये तीनों युवक कल्याणपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में गम का माहौल है.

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