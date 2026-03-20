हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार: 6 महीने पहले हुए हादसे के बाद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अलर्ट, नवरात्रि पर कोने-कोने में CCTV

हरिद्वार: 6 महीने पहले हुए हादसे के बाद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अलर्ट, नवरात्रि पर कोने-कोने में CCTV

Haridwar News In Hindi: हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में नवरात्रि पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. पिछले हादसे को देखते हुए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम बनाया गया है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Mar 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर में छह माह पहले हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए इस बार नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. नवरात्रि के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने मुख्य मार्गों से लेकर मंदिर परिसर के कोने-कोने तक CCTV कैमरे लगाए हैं. इसके साथ ही एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है.

 CCTV और कंट्रोल रूम से होगी पूरे परिसर की निगरानी

मंदिर ट्रस्ट ने परिसर में आने वाले हर मार्ग और कोने पर CCTV कैमरे लगाए हैं. विशेष कंट्रोल रूम से इन कैमरों की लाइव फीड पर लगातार नजर रखी जा रही है. श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. इन सभी इंतजामों का मकसद यह है कि दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से मां के दर्शन कर सकें.

 महंत रवींद्र पुरी बोले - सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे व्यवस्थाओं का पालन करें, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और अनुशासन बनाए रखें.

 दर्शन के बाद अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं - महंत की अपील

महंत रवींद्र पुरी ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं और वापस लौट जाएं ताकि अन्य भक्तों को भी सुगमता से दर्शन का अवसर मिल सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी के सहयोग से ही मंदिर में व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.

और पढ़ें

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: 6 महीने पहले हुए हादसे के बाद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अलर्ट, नवरात्रि पर कोने-कोने में CCTV
हरिद्वार: 6 महीने पहले हुए हादसे के बाद मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अलर्ट, नवरात्रि पर कोने-कोने में CCTV
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: उत्तराखंड में कल मंत्रिमंडल विस्तार, सुबह 10 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह
उत्तराखंड में कल मंत्रिमंडल विस्तार, सुबह 10 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में सक्रिय हुआ 'सिलेंडर चोर गैंग', दिनदहाड़े घर के बाहर से उड़ा ले गए भरा सिलेंडर
बस्ती में सक्रिय हुआ 'सिलेंडर चोर गैंग', दिनदहाड़े घर के बाहर से उड़ा ले गए भरा सिलेंडर
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
इंडिया
Eid Weather Forecast: दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
क्रिकेट
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
कभी जापान पर अमेरिका ने बरसाए थे परमाणु बम, अब उसे ईरान की जंग में क्यों घसीट रहा, ट्रंप का बिग प्लान क्या?
कभी जापान पर अमेरिका ने बरसाए थे परमाणु बम, अब उसे ईरान की जंग में क्यों घसीट रहा, ट्रंप का बिग प्लान क्या?
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
ट्रेंडिंग
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget