हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी मंदिर में छह माह पहले हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए इस बार नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. नवरात्रि के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने मुख्य मार्गों से लेकर मंदिर परिसर के कोने-कोने तक CCTV कैमरे लगाए हैं. इसके साथ ही एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है.

CCTV और कंट्रोल रूम से होगी पूरे परिसर की निगरानी

मंदिर ट्रस्ट ने परिसर में आने वाले हर मार्ग और कोने पर CCTV कैमरे लगाए हैं. विशेष कंट्रोल रूम से इन कैमरों की लाइव फीड पर लगातार नजर रखी जा रही है. श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. इन सभी इंतजामों का मकसद यह है कि दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से मां के दर्शन कर सकें.

महंत रवींद्र पुरी बोले - सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे व्यवस्थाओं का पालन करें, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और अनुशासन बनाए रखें.

दर्शन के बाद अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं - महंत की अपील

महंत रवींद्र पुरी ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे मां के दर्शन कर पूजा-अर्चना और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं और वापस लौट जाएं ताकि अन्य भक्तों को भी सुगमता से दर्शन का अवसर मिल सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी के सहयोग से ही मंदिर में व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.