उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज फायरिंग की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. लक्सर फ्लाईओवर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कोर्ट पेशी के लिए ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में अपराधी के साथ-साथ सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गए. घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को रुड़की जेल से स्पेशल वाहन के जरिए लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था. जैसे ही वाहन लक्सर फ्लाईओवर के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार दो बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने सीधे विनय त्यागी को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें वह घायल हो गया.

दो कांस्टेबल भी चपेट में आ गए

फायरिंग के दौरान सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कांस्टेबल भी गोलियों की चपेट में आ गए. तीनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

दिनदहाड़े हाईवे पर हुई इस अंधाधुंध फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज से राहगीर इधर-उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया. घटना के बाद बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस बीच घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश हथियार लहराते हुए सड़क पर दौड़ रहे हैं और फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं. वीडियो में अपराधियों का बेखौफ अंदाज यह दर्शाता है कि उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में रोष और भय दोनों देखने को मिल रहा है.

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, वहीं हाईवे और सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी भी की गई है.

इस मामले में हरिद्वार के एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों ने बंदी सुरक्षा में एक युवक को गोली मारकर घायल किया है, उनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस की कई टीमें इस हमले के पीछे के कारणों और साजिश की भी जांच कर रही हैं.

दिनदहाड़े लक्सर हाईवे पर हुई इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खुलेआम फायरिंग और बदमाशों का बेखौफ फरार होना आम लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों तक पहुंचकर इस मामले का खुलासा कर पाती है.