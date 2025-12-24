'PDA का आरक्षण छीनने वाली BJP...', अखिलेश यादव ने रिजर्वेशन को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा गर्माने लगा है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीते पांच सालों में प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें पीडीए के पदों पर जमकर लूट हुई है. उन्होंने चार भर्तियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए बीजेपी को आरक्षण छीनने वाला बताया.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक डेटा शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि साल 2019 में 69,000 सहायक शिक्षक पदों पर हुई भर्ती में OBC/SC/ST को कुल आरक्षण के हिसाब से 34,500 पद मिलने चाहिए थे लेकिन मिलेस सिर्फ 5,161 जिसमें 29,333 आरक्षित पद लूट लिए गए.

सपा अध्यक्ष ने आरक्षण में लूट का दावा

साल 2021 में बांदा कृषि यूनिवर्सिटी में कुल 15 पदों पर भर्ती हुई, जिनमें OBC/SC/ST की 8 सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी लेकिन सिर्फ 2 पद मिले 6 पदों की लूट हो गई. साल 2023 में लखीमपुर सहकारी बैंक में कुल 27 पदों पर भर्ती हुई, जिनमें 14 पद OBC/SC/ST के लिए आरक्षित होने थे, मिले 8 पद और 6 पदों की लूट हुई.

साल 2025 में राजस्व लेखपाल में 7,994 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें आरक्षण के अनुसार 3,997 पद OBC/SC/ST को मिलने चाहिए थे लेकिन दिए गए 3,037 और 960 पदों को लूट हुई.

अखिलेश यादव ने लगाया आरोप

अखिलेश यादव ने इस डाटा का जिक्र कर एक्स पर लिखा- 'पिछले 5 साल में हुयी सभी भर्तियों में PDA के पदों की लूट हुई है. ये पिछली 4 भर्तियों का लेखा जोखा है. इन सभी भर्तियों में 30 हज़ार से अधिक PDA पदों की लूट हुयी.

- इन सभी भर्तियों में चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमिटी गठित की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई केवल मीडिया मैनेजमेंट हुआ.

- क्या ये Anti-PDA सरकार बताएगी की वो आख़िरकार कब तक OBC/SC/ST आरक्षण की लूट करेगी.

- आरक्षण मारने के ‘Not Found Suitable’ जैसे ग़ैरक़ानूनी फ़ार्मूले को अब कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है.

दरअसल भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं और पीडीए समाज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. भाजपा जाए तो नौकरी-भर्ती आए!

