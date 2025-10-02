हरदोई: प्रधान ने दोस्त को फंसाने के लिए रची अपनी हत्या की झूठी कहानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. यहां कोतवाली शहर स्थित गांव खद्दीपुर चैनसिंह के प्रधान यतीश ने अपने दोस्त वीरेश उर्फ़ टिल्लू को फंसाने के लिए अपनी हत्या की झूठी कहानिर रची. जब पुलिस ने मामले में छानबीन की तो मामला कुछ और निकला. पुलिस ने आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है. प्रधान यतीश ने दोस्त वीरेश को कुछ रुपए उधार दिए थे, जिसे वो लौटा नहीं रहा था, जिस पर उसने अपनी हत्या की झूठी कहानी रची थी.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल 29 सितंबर 2025 को शोभित कुमार ने कोतवाली शहर में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उनके चचेरे भाई यतीश सिंह उर्फ कल्लू (37) ने अपने चचेरे बहनोई देवेश कुमार को फोन कर बताया कि हरदोई से चार-पांच किलोमीटर पहले उसे मार डाला गया है. सूचना मिलने पर शोभित कुमार अपने कुछ परिचितों और देवेश के साथ यतीश की तलाश में निकले. हरदोई-सांडी मार्ग पर छोटी मेंडू के पास यतीश की गाड़ी (UP 30 BM 9920) लावारिस हालत में खड़ी मिली. इस तहरीर के आधार पर कोतवाली शहर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया गया.

पुलिस ने शुरू की कारवाई

एसपी हरदोई के निर्देश पर कोतवाली शहर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने यतीश सिंह उर्फ कल्लू को बरामद कर लिया. एएसपी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ में यतीश सिंह उर्फ कल्लू ने बताया कि उसने वीरेश सिंह उर्फ टिल्लू सिंह को कुछ पैसे दिए थे, जो वह वापस नहीं कर रहा था. वीरेश को झूठे मुकदमे में फंसाने के इरादे से यतीश ने अपनी हत्या का यह पूरा षड्यंत्र रचा था. नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही जारी है.

ग्रामीण और परिजन हैरान

इस घटना में प्रधान द्वारा अपनी ही ह्त्या की झूठी कहानी रचना हर किसी को हैरान कर रहा है. उधर वीरेश और उसके परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है.