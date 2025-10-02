उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी ज़मीन पर बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से हटाया जा रहा है. असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग मस्जिद को ध्वस्त किया जाना है. संभल एसपी और डीएम इस तलाब वाली अवैध मस्जिद के पास पहुंच गए हैं. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

जिला प्रशासन की ओर से मस्जिद को हटाने की तैयारी कर ली गई है. आसपास का इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है. मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है. पीएसी जवानों के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है. इससे पहले पुलिस की ओर से फ़्लैग मार्च भी किया गया.

लोगों को घरों में रहने की हिदायत

पुलिस प्रशासन ने गांव के लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी है. बताया जा रहा है कि इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ बैठक भी की थी प्रशासन के मुताबिक इस मस्जिद का निर्माण दस साल पहले सरकारी ज़मीन पर बिना अनुमति के किया गया था.

भूमि सर्वेक्षण में पाया गया ये ज़मीन ग्राम सभा की है, जिस पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है. मस्जिद को हटाने के लिए 30 दिन पहले ही नोटिस भी जारी किया गया था. जिसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है.

डीएम राजेंद्र पेंसिया ने क्या कहा?

इस बारे में जानकारी देते हुए संभल के डीएम राजेन्द्र पेन्सिया ने कहा कि पूरे जनपद में ही अवैध निर्माण के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है. इस मस्जिद का निर्माण तालाब के पास बनाया गया था. जिससे इलाके में जलभराव की भी समस्या हो रही थी.

30 दिन पहले ही दिया गया था नोटिस

संभल एसपी केके बिश्नोई ने कहा, " प्रशासन की ओर से मस्जिद कमेटी को 30 दिनों का समय दिया गया था. 30 दिन बाद भी जब इनके द्वारा इसे नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि इसे स्वयं तोड़ा जाएगा. यह एक अवैध निर्माण था."

एसपी ने कहा कि इन्हें मस्जिद हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था. लेकिन, अब तक इसे नहीं हटाया गया. यहां पुलिस की पूरी व्यवस्था है. पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है. यह काफी बड़ा क्षेत्र है. इस जगह का निर्माण कई बीघा जमीन पर किया गया था. गाँव में शांति व्यवस्था कायम है.