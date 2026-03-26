उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गैस की किल्लत की मार के चलते बेटी की शादी रोकनी पड़ गई. जिस घर में बेटी की शादी की शहनाईयां बजनी थी, हलवाई के चूल्हे से पकवानों की खुशबू महकनी थी लेकिन, LPG सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और परिवार को शादी कुछ दिनों के लिए टालनी पड़ गई.

ये मामला हापुड़ के ग्राम बदनौली के मढ़ैया का बताया जा रहा है. जहां रहने वाली बिमलेश की बेटी शिवानी का विवाह मुरादाबाद के रितेश के साथ तय हुआ था. बुधवार को घर में बेटी की बारात आनी थी लेकिन बारात के स्वागत के लिए खाना बनाने के लिए एक सिलेंडर तक नहीं मिल पाया. हलवाई ने खाना बनाने के लिए छह सिलेंडरों की मांग की थी लेकिन, दो दिन दर-दर भटकने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल सका.

सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से टली शादी

बिमलेश और उनके बेटे रितेश ने काफी कोशिश की कि किसी तरह सिलेंडरों का इंतज़ाम हो सके लेकिन, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा. जिसके बाद परिवार के सामने शादी को आगे बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा. नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दूल्हे वालों को बोल दिया कि अभी बारात लेकर नहीं आएं क्योंकि खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.

घर में शादी टलने की ख़बर सुनकर किसी बिमलेश को कलेक्ट्रेट जाने की सलाह दी और खाद्य आपूर्ति अधिकारी से मिलने को कहा. बुधवार को बिमलेश अपने बेटे के साथ बदहवास हालत में जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचीं और अपनी आपबीती सुनाई. जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बालियान ने उनकी परेशानी को समझते हुए अधिकारियों को तत्काल परिवार के लिए सिलेंडरों की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए.

प्रशासन ने मुहैया कराए छह सिलेंडर

जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश के बाद कुछ ही घंटों में परिवार को 6 सिलेंडरों की व्यवस्था कराई गई. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अचानक से बारात का आना संभव नहीं था, जिसके बाद शादी को 28 मार्च तक के लिए टाल दिया गया. अब शनिवार को एक बार फिर से शादी की तैयारियां शुरू होंगी और बिमलेश के घर बारात आ सकेगी.

वहीं इस मामले पर जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा बालियान ने कहा कि सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, बस अफवाहों का बाजार गर्म है इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही हालात ठीक हो जाएंगे.

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