IT स्टार्टअप करने वाले युवाओं को तोहफा, सीएम योगी की आज सॉफ्टवेयर पार्क का करेंगे लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आईटी स्टार्टअप ईकोसिस्टम भी बनेगा. इसका जरिया बनेगा गीडा में बनकर तैयार हुआ आईटी पार्क यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) का गोरखपुर सेंटर होगा. ये सेंटर करीब साढ़े तीन एकड़ क्षेत्रफल में बीस करोड़ रुपये की लागत से बना है. इस आईटी पार्क का सीएम योगी आज गुरुवार (26 मार्च) को सुबह 11 बजे लोकार्पण करेंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है. सीएम योगी आज यहां के युवाओं को बड़ी सौग़ात देने जा रहा है. इसी क्रम में यहां बने आईटी पार्क का आज लोकार्पण किया जाएगा. जो प्रदेश में आईटी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनेगा.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संगठन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की तरफ से गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सेक्टर-7 में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अत्याधुनिक केंद्र का निर्माण किया गया है.

एसटीपीआई के गोरखपुर केंद्र में 50 सीटर प्लग एंड प्ले कार्यक्षेत्र विकसित किया गया है. साथ ही 6000 वर्गफुट में रॉ इंक्यूबेशन स्पेस, इतने ही क्षेत्रफल में सेमी फर्निश्ड इंक्यूबेशन स्पेस, 54 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, अत्याधुनिक कांफ्रेंस रूम, अत्याधुनिक नेटवर्क ऑपरेशन्स सिस्टम, कैफेटेरिया और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

तकनीकी उद्यमता को मिलेगा बढ़ावा

एसटीपीआई का यह केंद्र आईटी, आईटीईएस (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस), बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट और बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा. यह केंद्र योगी सरकार की तरफ से प्रदेश के टियर-टू शहरों में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है.

यह केंद्र (आईटी पार्क) युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यहां डाटा क्लेक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे स्टार्टअप शुरू होने की उम्मीद है. इससे आईटी आधारित उद्यमिता में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. गोरखपुर के करीब साढ़े तीन एकड़ में फैले इस आईटी पार्क में 36 इकाइयां स्थापित होगी, जिसमें क़रीब 15 हजार से ज्यादा युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा.

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