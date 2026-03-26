राम नगरी अयोध्या में पेट्रोल और डीजल की कथित कमी की खबर ने लोगों के बीच अचानक अफरा-तफरी का माहौल बना दिया. कई पेट्रोल पंपों पर ‘पेट्रोल नहीं है’ होने की सूचना और दाम बढ़ने की अफवाहों ने लोगों को घबराने पर मजबूर कर दिया. बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े, जिससे वहां भारी भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई. हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, जिसके बाद लाइन लगवाकर निर्धारित मात्रा में लोगों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराया गया.

जिले में लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार

इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की कोई वास्तविक कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि यह स्थिति केवल अफवाहों के कारण पैदा हुई है, जबकि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. डीएम निखिल टीकाराम ने यह भी जानकारी दी कि जिले में लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आगामी रामनवमी पर्व को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आपूर्ति की मांग भी की गई है, जो जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी. इसलिए जिले में लोगों को घबराने की या परेशान होने की कोई जरूरत नही हैं.

सोशल मीडिया पर भ्राम फैलाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम के साथ स्थिति को समझें. साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल प्रशासन, पुलिस और ऑयल कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.