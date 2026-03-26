पेट्रोल-डीजल की अफवाह ने गोंडा में मचाई अफरातफरी, पेट्रोल पंपों पर घंटों लाइन, क्या बोला प्रशासन?

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बीती रात से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. ईरान में चल रहे युद्ध को लेकर फैली अफवाहों के चलते पहले ग्रामीण और फिर शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ता बड़ी संख्या में पहुंचने लगे. देश के अलग-अलग हिस्से से युद्ध के बाद से इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही है.लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

पहले एलपीजी, फिर पेट्रोल-डीजल की होड़

जिले में पहले एलपीजी को लेकर अफवाह फैली और उसके बाद पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. इसके चलते लोग बड़ी मात्रा में ईंधन भरवाने के लिए पंपों पर उमड़ पड़े. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पेट्रोल पंप संचालकों को ऑनलाइन पेमेंट बंद कर केवल कैश में लेनदेन करना पड़ा, ताकि लाइन तेजी से आगे बढ़ सके.

उपभोक्ताओं के अलग-अलग बयान

पेट्रोल पंप पर पहुंचे उपभोक्ताओं की राय अलग-अलग रही. कुछ लोगों का कहना था कि ईरान युद्ध का असर दिखने लगा है इसलिए वे पहले से ईंधन भरवा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने माना कि यह महज अफवाह है और वे तो बस पचास रुपये का पेट्रोल लेने आए हैं. पेट्रोल पंप प्रबंधक ने साफ कहा कि पास पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है, यह पूरी भीड़ पैनिक का नतीजा है.

एडीएम ने की अपील, जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई

एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों और सेल्स ऑफिसरों के साथ बैठक की गई है. जिले में तेल का पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और उन्हें फैलने न दें. साथ ही डीएम और एसपी द्वारा सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.