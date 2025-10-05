हापुड़ में देर रात दो समुदाय आए आमने-सामने, जमकर हुआ पथराव, मौके पर पुलिस फोर्स तैनात

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शनिवार देर रात दो समुदायों में जमकर बवाल हुआ. यहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रूस्तमपुर में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने दलित परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है.

इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर चार थानों की पुलिस फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंच गये. पुलिस ने दलित परिवार के लोगों को समझा-बुझाकर हालात को काबू में किया और दबंग युवकों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया. बताया जा रहा है कि इस विवाद में एक युवक के गंभीर चोटें भी आई हैं, जिस पर उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव के रहने वाले देवकरण के परिवारीजन नगरकोट माता की जात लगाने के लिए गए हुए थे. जिसके चलते उनके घर में धार्मिक अनुष्ठान के तहत चाव आ रही है. इस आयोजन को लेकर सोरन के यहां रिश्तेदारों का आना-जाना भी लगा हुआ है. शनिवार की देर शाम सोरन के दो रिश्तेदार युवक प्रिंस और सागर निवासी गांव सिखेड़ा, थाना सिंभावली भी पहुंचा हुआ था.

बताया जा रहा है कि सागर गांव में ही कुछ दूरी पर लघुशंका के लिए गया था. तभी उसे गांव के ही मुस्लिम दबंग युवकों ने घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी. मारपीट में सागर का सिर फट गया और प्रिंस को भी गंभीर चोटें आईं. इसकी जानकारी जब सागर ने घर आकर दी, तो परिवार के लोगों ने विरोध किया. देखते ही देखते मुस्लिम समुदाय के युवक दलित परिवारों के घरों की ओर चढ़ आए. गांव में दो समुदायों के बीच मारपीट और पथराव की जानकारी मिलते ही आनन-फानन में दो से तीन थानों की पुलिस फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंच गये.

कार्रवाई को लेकर हुआ हंगामा

पुलिस फोर्स के गांव में पहुंचते ही मुस्लिम दबंग युवक मौके से फरार हो गये. घटना से गुस्साए दलित परिवार के युवकों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया. इस दौरान एक युवक को वहां खड़ा देखकर उसकी पिटाई भी कर दी. जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है. पुलिस ने जैसे-तैसे युवक को आक्रोशित लोगों के चंगुल से बचाया. पुलिस ने दबंग मुस्लिम युवकों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया. गांव में एहतियात बतौर पुलिस को तैनात कर दिया गया है. फिलहाल, गांव में पूरी तरह से शांति बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का एक गांव है रूस्तमपुर मोहम्मदपुर. वहां के एक व्यक्ति है सोरन सिंह उनके यहां एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे. उनमें से कुछ लोग लघुशंका करने के लिए गए तो वहां पर अबुजर नामक एक व्यक्ति का मुर्गी फार्म था वहां पर तीन चार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर लघुशंका करने से मना किया. इस बात पर इनके बीच विवाद हो गया. जिसमें दो लोग प्रिंस और सागर को चोटें आई है. इसमें अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है.