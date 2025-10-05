गढ़मुक्तेश्वर बृजघाट पुल पर गंगा नदी के ऊपर हवा में लटकी रोडवेज बस, यात्रियों की अटकी सांसें

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शनिवार को एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया, जब हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर के बृजघाट में ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार रोडवेज बस रैलिंग तोड़ती हुई गंगा के पुल पर बीच हवा में लटक गई. बस के अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा हुआ. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री के कोई चोट नहीं आई.

वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और बस को क्रेन की मदद से हटा दिया गया. एकाएक हुई दुर्घटना से बस के यात्रियों में चीखपुकार मच गयी, लोगों के मुताबिक नीचे गंगा नदी का बहाव काफी गहरा है. फ़िलहाल रोडवेज प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए हैं.

रामपुर से दिल्ली जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार रामपुर डिपो की रोडवेज बस मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी. बताया जा रहा है कि जैसे ही बस गढ़मुक्तेश्वर में बृजघाट पर गंगा नदी के ओवरब्रिज पर पहुंची, तभी तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज की रैलिंग तोड़ती हुई, दूसरी ओर जाने के कारण गंगा नदी के बीच में लटक गई. हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही आनन-फानन में गढ़मुक्तेश्वर पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बस में सवार करीब 16 यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया. किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं हैं. हालांकि ड्राईवर के मामूली रूप से चोटें आना बताया जा रहा है.

ब्रेक फेल होना वजह बताया

बताया जा रहा है कि बस के अंदर ब्रेक के नीचे लगी ईंट निकल जाने की वजह से बस के ब्रेक पूरी तरह से नहीं लग पाए, जिसकी वजह से भी यह हादसा हुआ. फिलहाल, रोडवेज के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुट गये हैं. बस कंडक्टर अनुप सिंह ने बताया कि हमारी बस रामपुर से दिल्ली जा रही थी. उन्होंने बताया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गई. इसलिए गाड़ियों को बचाने के चक्कर में गाड़ी इधर बचनी पड़ी. गाड़ी में 16 लोग सवार थे.