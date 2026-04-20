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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो दोस्तों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

हापुड़ में खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो दोस्तों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

Hapur News In Hindi: हापुड़ में तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकराई गई, जिसमें दो दोस्तों की मौत हो गई. इस हादसे में दो लोग भी घायल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 20 Apr 2026 02:26 PM (IST)
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हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगीपुरा-दस्तोई मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें चार दोस्त सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सभी युवक सड़क पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे. सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने 25 वर्षीय रियाजुद्दीन उर्फ राजू को मृत घोषित कर दिया. जबकि 21 वर्षीय सोनू की हालत को गंभीर देखते हुए उसे मेरठ रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. इस हादसे में बाइक सवार दो अन्य युवक, गुलफाम और इजराल गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है.

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घटना के बाद पुलिस मामले की कर रही जांच

बताया जा रहा है कि यह घटना सामने से आ रही एक स्विफ्ट कार के कट मारने की वजह से हुई. फिलहाल, घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. मृतक रियाजुद्दीन ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था, वह अपने पीछे 5 साल का मासूम बच्चा छोड़ गया है.

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Published at : 20 Apr 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Hapur News UP NEWS ROAD ACCIDENT
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