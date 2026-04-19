हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAyodhya News: इंजीनियरों की लापरवाही से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक, फूटा किसानों का गुस्सा

Ayodhya News: इंजीनियरों की लापरवाही से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक, फूटा किसानों का गुस्सा

Ayodhya News In HIndi: खेत में गेहूं काट रही कंबाइन मशीन अचानक खराब हो गई थी. उसे ठीक करने के लिए मौके पर पहुंचे इंजीनियरों ने बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Apr 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोहावल क्षेत्र में उस समय हडकंप मच गया, जब एक छोटी सी लापरवाही ने किसानों की मेहनत को आग के हवाले कर दिया. भीषण अग्निकांड में सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, वहीं कई वाहन भी आग की चपेट में आ गए. घटना के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस पर बदसलूकी के गंभीर आरोप लगे हैं.

बताया जा रहा है कि खेत में गेहूं काट रही कंबाइन मशीन अचानक खराब हो गई थी. उसे ठीक करने के लिए मौके पर पहुंचे इंजीनियरों ने बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया. इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते सैकड़ों बीघा खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई.

यह भी पढ़ें: Hardoi News: रुपये मांगने पर भाई ने छोटे भाई की पत्नी को मारी गोली, हालत नाजुक, पुलिस पर लापरवाही के आरोप

मशीन और वाहन भी नष्ट

इस अग्निकांड में एक कंबाइन मशीन, एक हार्वेस्टर, एक ट्रैक्टर और दो मोटरसाइकिल भी जलकर नष्ट हो गए. अपनी मेहनत को जलते देख किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. किसानों का आरोप है कि सूचना पर पहुंचे रौनाही थाना प्रभारी लालचंद सरोज ने उनके साथ बदसलूकी और गाली-गलौज की. इससे नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

सीओ ने समझकर किया शांत

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सदर अरविंद सोनकर और सोहावल उप जिलाधिकारी सविता राजपूत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया.

हालांकि, किसानों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था. उनका कहना था कि पहले भी थाना प्रभारी पर अभद्रता के आरोप लग चुके हैं, ऐसे में इस बार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. काफी समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन के बाद आखिरकार किसान शांत हुए. फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है.

यह भी पढ़ें: बुंदेलखंड: अखाड़ा गुरु भगवानदास रायकवार 'दाऊ' का निधन, बेटे ने शस्त्र प्रदर्शन के साथ दी विदाई

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS FIRE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: इंजीनियरों की लापरवाही से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक, फूटा किसानों का गुस्सा
अयोध्या: इंजीनियरों की लापरवाही से सैकड़ों बीघा फसल जलकर खाक, फूटा किसानों का गुस्सा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अभी से भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में 45 डिग्री के करीब तापमान, लू का अलर्ट जारी
यूपी में अभी से भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में 45 डिग्री के करीब तापमान, लू का अलर्ट जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: शराब के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं का फूटा गुस्सा
ग्रेटर नोएडा में शराब के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं का फूटा गुस्सा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hardoi News: रुपये मांगने पर भाई ने छोटे भाई की पत्नी को मारी गोली, हालत नाजुक, पुलिस पर लापरवाही के आरोप
हरदोई में रुपये मांगने पर भाई ने छोटे भाई की पत्नी को मारी गोली, हालत नाजुक, पुलिस पर लापरवाही के आरोप
Advertisement

वीडियोज

Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'10 रुपए देना है न...', बंगाल में दुकान पर अचानक रुककर PM मोदी ने खाई झालमुड़ी, शेयर किया वीडियो
'10 रुपए देना है न...', बंगाल में दुकान पर अचानक रुककर PM मोदी ने खाई झालमुड़ी, शेयर किया वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अभी से भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में 45 डिग्री के करीब तापमान, लू का अलर्ट जारी
यूपी में अभी से भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में 45 डिग्री के करीब तापमान, लू का अलर्ट जारी
आईपीएल 2026
PBKS vs LSG: 16 सिक्स और 12 चौके, 83 गेंद में ठोक दिए 180 रन, प्रियांश आर्या और कोनोली का कहर, लिख दिया नया इतिहास
16 सिक्स और 12 चौके, 83 गेंद में ठोक दिए 180 रन, प्रियांश आर्या और कोनोली का कहर, लिख दिया नया इतिहास
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
एग्रीकल्चर
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
ऑटो
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget