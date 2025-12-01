यूपी: खेत में लावारिस 'लाल सूटकेस' मिलने से हड़कंप, पुलिस ने खोला तो देखकर उड़े होश

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड में आज सोमवार (1 दिसंबर) की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक लावारिस सूटकेस सड़क किनारे खेत में पड़ा हुआ था. लोगों को जब सूटकेस के लावारिस अवस्था में पड़े होने पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सूटकेस को खोलकर देखा तो पुलिस के होश उड़ गए. सूटकेस के अंदर एक महिला का शव काफी पुराना दिखाई दिया, जो पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुका था. पुलिस ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

जानकारी के अनुसार पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामा मेडिकल कॉलेज के पास हाईवे किनारे एक खेत में सोमवार की सुबह लोगों को एक लाल रंग का सूटकेस लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ मिला. सूटकेस के संदिग्ध लगने पर लोगों ने इसकी सूचना पिलखवा कोतवाली पुलिस को दी तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक विभाग की टीम पहुंच गई. फॉरेंसिक टीम ने जब सूटकेस को खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का शव था.

बताया जा रहा है कि शव देखने से प्रतीत हो रहा था कि महिला की हत्या काफी समय पहले की गई है और उसके बाद उसके शव को सूटकेस में बंद किया गया है. जिसकी वजह से महिला का शव पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुका था. पुलिस ने आसपास के लोगों से महिला के शव के बारे में पूछताछ की परंतु कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी. इसके बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. महिला का शव कहां से आया और किसके द्वारा यहां फेंका गया, इसके लिए पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है और अपनी अग्रिम जांच पड़ताल में जुट गई है.

हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि योगेश निवासी कस्तला कासिमाबाद के गन्ने के खेतों में कटाई के दौरान एक सूटकेस मिला है. जिसमें एक महिला का शव सड़ी गली अवस्था में मिला है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. एसपी ने बताया कि महिला का शव करीब 10 से 12 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है. इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.