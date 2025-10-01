हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की मौलाना तौकीर रजा को चेतावनी- 'दंगा भड़काओगे तो...', कर दी एनकाउंटर की बात

हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की मौलाना तौकीर रजा को चेतावनी- 'दंगा भड़काओगे तो...', कर दी एनकाउंटर की बात

UP News: हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बरेली हिंसा पर बोलते हुए मौलाना तौकीर रजा सख्त में लहजे में चेतावनी दी है कि दंगा भड़काओगे अंजाम भी भुगतना पड़ेगा.

By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई | Updated at : 01 Oct 2025 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने बरेली हिंसा को लेकर जमकर नाराजगी जताई. राजू दास ने कहा कि मोहम्मद तौकीर रजा की तरफ से जिस तरह बरेली में हिंसा भड़काने का प्रयास किया, उसे लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये. राजू दास ने उक्त बयान हरदोई में दिया, वे यहां 30 सितंबर को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

महंत राजू दास के अनुसार, तौकीर रजा ने मुस्लिम युवकों को आगे कर खुद AC कमरे में बैठकर हिंसा भड़काई और मुस्लिम युवकों को जेल में डलवा दिया और उन्हें पिटवाया भी है. तौकीर राजा ने जो दंगा भड़काने का प्रयास किया है, उसके लिए उस पर एनकाउंटर की कार्रवाई होनी चाहिये.

तौकीर रजा पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि यह देश सनातन का है, यहां दंगा भड़काओगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा. सरकार को इस मामले में ऑपरेशन लंगड़ा सहित बुलडोजर एक्शन भी करना चाहिए और जरूरत पड़े तो एनकाउंटर भी किया जाना चाहिए.

दंगाईयों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

राजूदास ने कहा कि, इन लोगों की जो पूर्व सरकारों में उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाने की मानसिकता रही है उसी के चलते इन लोगों ने यह प्रयास किया था, लेकिन अब यहां ऐसा नहीं चलेगा. यहां योगी की सरकार है, यहां दंगे करोगे तो नंगे कर दिए जाओगे. सनातन हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का पालन करता है लेकिन दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

"तौकीर जैसे लोग युवाओं को आतंकवादी बनाने का कर रहे प्रयास"

आई लव मोहम्मद को लेकर महंत राजू दास ने कहा कि या उनकी आस्था का विषय है लेकिन आस्था के नाम पर अगर सड़कों पर निकलकर बवाल करोगे, दुकान लूटोगे, पुलिस की वर्दी फाड़ोगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और लैपटॉप देने के बजाय तौकीर रजा जैसे लोग उनके हाथों में हथगोले और बम दे रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं.  

मुस्लिम युवाओं से महंत राजू दास ने कहा कि देश सबका है देश तुम्हारा है देश से प्यार करो देश की रक्षा करो अगर इसे जलाने का प्रयास करोगे तो फिर डेंटिंग पेंटिंग योगी द्वारा होगा वहीं उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो अब बुलडोजर कार्यवाही की बात कही है वह पहले ही हो जानी चाहिए थी बहरहाल ऐसे लोगों को एनकाउंटर करना सही होगा.

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 12:00 PM (IST)
Tags :
Hardoi News Raju Das UP NEWS Tauqeer Raza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
पंकज त्रिपाठी में मुंबई में खरीदे 1 नहीं बल्कि 2 आलीशान फ्लैट, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप
शिक्षा
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Physical Activity: रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
जनरल नॉलेज
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget