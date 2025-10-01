अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने बरेली हिंसा को लेकर जमकर नाराजगी जताई. राजू दास ने कहा कि मोहम्मद तौकीर रजा की तरफ से जिस तरह बरेली में हिंसा भड़काने का प्रयास किया, उसे लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये. राजू दास ने उक्त बयान हरदोई में दिया, वे यहां 30 सितंबर को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

महंत राजू दास के अनुसार, तौकीर रजा ने मुस्लिम युवकों को आगे कर खुद AC कमरे में बैठकर हिंसा भड़काई और मुस्लिम युवकों को जेल में डलवा दिया और उन्हें पिटवाया भी है. तौकीर राजा ने जो दंगा भड़काने का प्रयास किया है, उसके लिए उस पर एनकाउंटर की कार्रवाई होनी चाहिये.

तौकीर रजा पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि यह देश सनातन का है, यहां दंगा भड़काओगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा. सरकार को इस मामले में ऑपरेशन लंगड़ा सहित बुलडोजर एक्शन भी करना चाहिए और जरूरत पड़े तो एनकाउंटर भी किया जाना चाहिए.

दंगाईयों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

राजूदास ने कहा कि, इन लोगों की जो पूर्व सरकारों में उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाने की मानसिकता रही है उसी के चलते इन लोगों ने यह प्रयास किया था, लेकिन अब यहां ऐसा नहीं चलेगा. यहां योगी की सरकार है, यहां दंगे करोगे तो नंगे कर दिए जाओगे. सनातन हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का पालन करता है लेकिन दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

"तौकीर जैसे लोग युवाओं को आतंकवादी बनाने का कर रहे प्रयास"

आई लव मोहम्मद को लेकर महंत राजू दास ने कहा कि या उनकी आस्था का विषय है लेकिन आस्था के नाम पर अगर सड़कों पर निकलकर बवाल करोगे, दुकान लूटोगे, पुलिस की वर्दी फाड़ोगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और लैपटॉप देने के बजाय तौकीर रजा जैसे लोग उनके हाथों में हथगोले और बम दे रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं.

मुस्लिम युवाओं से महंत राजू दास ने कहा कि देश सबका है देश तुम्हारा है देश से प्यार करो देश की रक्षा करो अगर इसे जलाने का प्रयास करोगे तो फिर डेंटिंग पेंटिंग योगी द्वारा होगा वहीं उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो अब बुलडोजर कार्यवाही की बात कही है वह पहले ही हो जानी चाहिए थी बहरहाल ऐसे लोगों को एनकाउंटर करना सही होगा.